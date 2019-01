Meppeler chauffeur pakt broodje en veroorzaakt dodelijk ongeluk

Het oppakken van een saucijzenbroodje in zijn vrachtwagen had op 21 september 2017 enorme gevolgen voor een chauffeur uit Meppel: hij reed in op een file op de N50 bij Kamperveen, waardoor een man uit Smilde om het leven kwam.

Tegen de 31-jarige Meppeler eiste het Openbaar Ministerie vandaag 240 uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijke celstraf. Hij heeft ‘aanmerkelijk onvoorzichtig gereden’ was de conclusie van de officier van justitie. Ze eiste ook twee jaar voorwaardelijke rijontzegging tegen de emotionele man.Anderhalf jaar na het ongeluk heeft de man het er nog altijd erg moeilijk mee. Met horten en stoten en soms huilend deed hij in de rechtbank in Zwolle zijn verhaal. Die ochtend reed hij in de richting van Kampen. Kort ervoor had hij een saucijzenbroodje gekocht bij een tankstation. Toen hij het een paar minuten later wilde pakken, ging het mis. Het broodje lag dertig centimeter lager naast zijn stoel en de man lette daardoor één moment niet op de weg. Hij zag niet dat voor hem een file ontstond.Met ongeveer 70 kilometer per uur klapte hij op de auto van de Smildeger, die daardoor 100 meter vooruit schoot. De 37-jarige man liep een groot aantal botbreuken op, waardoor een lichaamsader scheurde. Hij overleed korte tijd later. Andere automobilisten, die de vrachtwagen zagen aankomen, waren uit voorzorg al uitgeweken naar de vluchtstrook. “Dit gaat niet goed, die ziet de file niet”, zei een van hen later tegen de politie.De Smildeger stond juist iets links op de weg, precies in de baan van de vrachtwagen. De chauffeur snapt nog altijd niet hoe het kan dat hij de file niet heeft gezien. “Ik heb de beweging van het pakken van het broodje thuis al wel duizend keer nagedaan, maar ik kom er niet achter. Na het moment van de klap heb ik wel alles helder.”Toen hij bij de auto van de Smildeger kwam, zag hij gelijk dat het mis was. "Ik wilde de deur van zijn auto opendoen, maar dat lukte niet”, zei de Meppeler, terwijl hij volschoot. De familie van het slachtoffer liet via haar advocaat weten dat in de zaak alleen maar verliezers waren.Uit onderzoek bleek dat het slachtoffer een hoge dosering speed in zijn bloed had. Dat was mogelijk van invloed geweest op zijn rijgedrag, zei de advocaat van de vrachtwagenchauffeur uit Meppel. "Het drugsgebruik heeft op geen enkele manier bijgedragen aan het ongeluk", aldus de officier.De rechter doet op 7 februari uitspraak.