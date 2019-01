Deel dit artikel:













Droom wordt werkelijkheid voor Drents Museum met tentoonstelling Frida Kahlo De werken van Frida Kahlo zijn in 2021 te zien (foto: Drents Museum)

Het jaar 2019 is nog maar net begonnen. Maar het Drents Museum heeft de plannen voor een tentoonstelling in 2021 al klaar.

Het museum in Assen houdt in het voorjaar van 2021 een expositie met werken van de bekende Mexicaanse kunstschilderes Frida Kahlo. Haar werken zijn tussen maart en juni te zien.



Schilderijen en tekeningen

Directeur Harry Tupan is in zijn nopjes met de nieuwe tentoonstelling. "In het licht van onze pijler internationaal realisme hadden we al heel lang de wens om werk van Frida Kahlo naar Assen te halen. Dit is een droom die werkelijkheid wordt."



Voor de tentoonstelling komen werken over uit de collectie van Museo Dolores Olmedo uit Mexico City. Naast schilderijen zijn ook tekeningen en foto’s uit de Mexicaanse collectie te zien.



Busongeluk

"Kahlo is zonder twijfel een van de bekendste en meest geliefde kunstenaars ter wereld. Door een ernstig busongeluk lijdt ze veel pijn en ondergaat door de jaren heen een groot aantal operaties. Wat haar telkens de kracht geeft om door te gaan, is haar grote liefde voor de kunst, voor haar man de kunstenaar Diego Rivera en voor Mexico en zijn volkscultuur. Ze schildert zelfportretten die doorvlochten zijn met symboliek uit haar persoonlijke leven", aldus het Drents Museum.



Wereldwijd icoon

Het Drents Museum omschrijft Kahlo als een 'wereldwijd icoon'. "Haar roerige leven, bijzondere levensstijl en indrukwekkende kunstwerken doen Frida Kahlo uitgroeien tot een wereldwijd icoon. Ze breekt alle taboes van haar tijd en groeit uit tot cultfiguur. Haar kunst en levensstijl inspireren muzikanten als Coldplay, Beyoncé en Amy Winehouse en mode-ontwerpers als Jean Paul Gaultier."