Organisator Oktoberfest Alteveer: Kritiek voelt als trap in de rug

"Het was een fantastisch feest, maar je leest alleen de narigheid". Organisator Johan Sok van het Oktoberfest in Alteveer reageert geïrriteerd op het bericht van de gemeente De Wolden dat er gesproken moet worden over extra maatregelen om overlast en ongelukken te voorkomen.

Het vijfde achtereenvolgende jaarlijkse Oktoberfest leverde vorig jaar een incident op toen een bezoeker na afloop uit een mast viel. "Hij was in een mast geklommen. Dat doen ze ook bij andere feesten. Het is een hobby van ze", zegt Johan Sok cynisch. "Maar blijkbaar is het heel apart dat het bij ons gebeurt."De man hield er een polsbreuk en een gebroken kaak aan over. Maar volgens Sok is de man twee weken later al weer gezien bij een Oktoberfest in Steenwijk.Eenmaal gearriveerd werden hulpverleners vorig jaar bekogeld met bier. De politie werd erbij geroepen, omdat de beveiligers van de organisatie niet bij machte waren de feestgangers in toom te houden.Sok: "Ambtenaren van de gemeente vonden het niet normaal dat we de politie erbij haalden. Onze beveiligers moeten dat zelf afkunnen, zeggen ze. Maar je leest er niets over als een beveiliger bij het gemeentelijke nieuwjaarsfeest in elkaar geslagen wordt, zoals dit jaar in Zuidwolde."Het Oktoberfest wordt gehouden in een grote tent op het evenemententerrein tegenover het dorpshuis in Alteveer. In het dorp is eenrichtingsverkeer ingesteld. Het feest duurt tot rond één uur 's nachts. Na het drankgelag klagen sommige omwonenden over dronken feestgangers in hun tuin.De gemeente De Wolden wil met de organisatie onder andere spreken over de mogelijkheid van verhuizing van het feest. Maar volgens Sok is dat geen goed plan. "We kregen van de Regionale Uitvoerings Dienst RUD juist complimenten over de organisatie. Ze controleerden op het geluidsniveau dat we naar beneden gebracht hebben. Zij zeiden ook dat verplaatsing naar een locatie buiten het dorp niet werkt. Dan is er juist te weinig toezicht, zijn er parkeerproblemen en opstoppingen."Sok: "De gemeente wordt gegijzeld door een paar omwonenden die het feest weg willen hebben. Zij zitten zieltjes te winnen bij een aantal ouderen in het dorp. Wat dat betreft lijkt het op de situatie in Westerbork waarbij één bewoner alle activiteiten dwarszit. Ze zeggen hier ook dat het feestje niet voor het dorp is, maar commercieel. Maar het feest is veel meer een uit de hand gelopen hobby. Het is een doorslaand succes."