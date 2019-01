Deel dit artikel:













Vrijwilliger van de maand: de vrijwilligersgroep Duurzaam Balinge Enkele vrijwilligers van Duurzaam Balinge aan het werk (foto: RTV Drenthe/Annelies Ophof)

De Drentse natuur kan niet zonder vrijwilligers. Daarom zetten we elke maand een vrijwilliger of een vrijwilligersgroep in het zonnetje. Dit keer zijn we op bezoek bij een groep vrijwilligers die zich al bijna tien jaar inzet voor de natuur rondom Balinge.





Professionele aanpak

"We zijn ooit op een beetje amateuristische wijze begonnen met het zagen, maar inmiddels doen we dit op een professionele manier met een complete uitrusting," vertelt vrijwilliger Gerrit Kanis.



Een geschikte achternaam

Het buiten zijn, het samenwerken met mensen uit de omgeving en iets kunnen doen voor de natuur zijn voor Dick Hakkers redenen om deel te nemen.



"Er moet gesnoeid worden en ik houd wel van dit soort werk, van het wat 'roegere' werk," aldus Hakkers. Wat dat betreft heeft hij zijn achternaam mee. "Mijn vader was vroeger ook altijd houthakker en misschien mijn voorouders ook wel, dus die naam is zeker toepasselijk."



Houtkachels

Het hout dat overblijft na het snoeien gebruiken de vrijwilligers om hun huizen te verwarmen. "Heel veel mensen in deze omgeving hebben een houtkachel. Het hout verkopen we ook via onze vereniging. De mensen betalen daar iets voor en daarmee kunnen wij onze onkosten dekken," aldus vrijwilliger Peter Mendelts.







Zaterdag zie je in ROEG! meer over het vrijwilligerswerk in de omgeving van Balinge. ROEG! is elk half uur te zien vanaf 17.10 uur op RTV Drenthe. De vrijwilligers van Duurzaam Balinge houden zich bezig met onderhoudswerkzaamheden voor Natuurmonumenten. Er zijn achttien mensen actief in de groep, die meestal op vrijdag en zaterdag aan het werk is.