'Scheuren in de muren door bodem die op en neer gaat in Koekange' Ab Bruintjes heeft scheuren in de muren (foto: Hielke Meijer/RTV Drenthe)

Alleen al in Koekange staan meer dan tien woningen die scheuren in de muren hebben en die zijn erin gekomen sinds de NAM een paar jaar geleden is begonnen met het injecteren van stikstofgas in de oude gasvelden bij De Wijk.

Die aantijgingen deed Ab Bruintjes uit Koekange vandaag tijdens een rechtszaak in Den Haag. Volgens gaswinbedrijf NAM en het ministerie van Economische Zaken (EZ) hebben die scheuren niets te maken met de verhoogde activiteiten in het oude gasveld De Wijk-Wanneperveen.



Stijgen en dalen

Het ministerie gaf de NAM toestemming om nog eens ruim 600 miljoen kuub aardgas uit het al zeventig jaar oude veld te persen. Dat persen gebeurt bijna letterlijk door grote hoeveelheden stikstofgas in de bodem te injecteren en die vervolgens met aardgas en al er weer uit te pompen. Tijdens het injecteren stijgt de bodem rond de gasputten en na het winnen daalt die weer.



Volgens Bruintjes is de schade aan zijn woning aan de Langedijk ontstaan nadat de NAM drie jaar geleden met het injecteren van het stikstofgas is begonnen. Hij liet voor veel geld een bouwkundige onderzoek doen. De conclusie uit dat onderzoek was dat alle scheuren te wijten zijn aan mijnbouwschade.



Schaderegeling

Volgens het ministerie en de NAM kan dat niet waar zijn. Zij hebben eigen onderzoeken laten doen, onder meer door toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) en TNO.



Een woordvoerder van SODM zei vandaag bij de Raad van State dat bij het injecteren van stikstofgas alleen een paar millimeter bodemstijging nabij de boorputten optreedt. En de daling van maximaal 15 centimeter treedt op in een straal van vijf kilometer rondom het gasveld dat deels in Drenthe en Overijssel ligt. Kortom: niks aan de hand, menen het ministerie van Economische Zaken en de NAM.



Bruintjes gelooft het niet en stapte als enige Koekanger naar de Raad van State om verhaal te halen. Hij erkende dat hij al een kleine mijnbouwschade-vergoeding van de Stichting Veilig Wonen heeft gekregen, maar dat was in het kader van de algemene schaderegeling voor het Groninger gasveld.



Omgekeerde bewijslast

Bruintjes wil dat in de kleine gasvelden, zoals bij De Wijk, maar ook in de rest van Nederland - net als in Groningen - de zogenoemde omgekeerde bewijslast moet gelden. Dat betekent dat de NAM moet aantonen dat de bouwschade niet door gaswinning is veroorzaakt.



"Nu moeten wij zelf aantonen dat de schade is ontstaan door het op en neer gaan van de bodem. Maar dat is niet te doen. Als gewone burger kun je al die dure onderzoeken niet zelf betalen. Ik kan TNO niet inschakelen", zei Bruintjes tijdens de zitting.



Toch baseert de Raad van State zich vooral op de onderzoeken die het ministerie en de NAM aanleveren, omdat er geen andere diepgravende onderzoeken beschikbaar zijn. Volgens Bruintjes is dat een belangrijke reden waarom zijn dorpsgenoten het niet zien zitten om naar de rechter te stappen. "Maar als je niets doet, gebeurt er ook niets. En misschien wordt de NAM straks ook gedwongen de schade in Koekange en de rest van het gasveld De Wijk te vergoeden", aldus de Koekanger.



904 miljoen kuub

Overigens mag de NAM met het nieuwe instemmingsbesluit tot 2030 maximaal nog 604 miljoen kuub aardgas in De Wijk winnen. "Samen met het eerste winplan voor De Wijk mag er in totaal niet meer dan 904 miljoen kuub worden gewonnen. De 300 miljoen kuub die al is gewonnen, plus de 604 miljoen kuub die we nog gaan winnen. Als dat voor 2030 gebeurt, gaan de putten dicht. Ook als er in 2030 nog gas in het veld zit, gaan de putten toch dicht", zei een woordvoerster van EZ. De Raad van State doet over enkele weken uitspraak.