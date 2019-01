Hoogeveen en Assen bouwen de meeste nieuwe huizen

De gemeenten Hoogeveen en Assen lopen in Drenthe voorop als het gaat om woningbouw.

In Hoogeveen werden afgelopen jaar 290 nieuwbouwwoningen opgeleverd en in Assen 284 huizen, meldt het CBS . In beide gemeenten groeide het aantal woningen met respectievelijk met 1,2 en 0,9 procent.Landelijk gezien werd er een recordaantal nieuwbouwwoningen opgeleverd, met bijna 66.000 huizen. Dat is vijf procent meer dan het jaar ervoor. Drenthe loopt wat dat betreft wel wat achter.Hoeveel nieuwe woningen kwamen er in jouw gemeente bij? Bekijk het in de onderstaande kaart: