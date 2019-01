Emmen had 15.000 euro schade tijdens Oud en Nieuw

De gemeente Emmen heeft zo'n 15.000 euro schade door ongeregeldheden tijdens Oud en Nieuw.

"De meeste schade komt door brandjes. Het bedrag is iets hoger dan vorig jaar. Dat komt omdat er door de brandjes ook schade aan het wegdek is ontstaan. En dat repareren kost geld", meldt een woordvoerder van de gemeente. Toch ziet de gemeente de laatste jaren wel een daling van de schade tijdens de jaarwisseling.In de gemeente Tynaarlo hadden ze zo'n 6.500 euro schade. Volgens burgemeester Marcel Thijsen is dat bedrag wel eens hoger geweest, maar ook wel eens lager."Eigenlijk vind ik dat helemaal niet zo interessant. Iedere schade tijdens de jaarwisseling is een onnodige schade." Onder meer straatnaamborden, bushokjes en een bankje werden vernield. In Zuidlaren ging een caravan in vlammen op. Uit voorzorg had de gemeente extra mensen ingezet.De gemeente Noordenveld laat desgevraagd weten dat er geen schade was.En ook in Assen viel het mee. Grote schades zijn er niet geweest volgens de woordvoerder. Wel de gebruikelijke schades door het opblazen van een prullenbak of een bushokje.Van de andere Drentse gemeenten is de schade tijdens de jaarwisseling nog niet bekend.Noord-Nederland blijft hoog scoren in het aantal incidenten rond de jaarwisseling. Landelijk is een duidelijke daling te zien, maar in het Noorden is het aantal in vier jaar tijd slechts met een kleine 5 procent omlaag gegaan, blijkt uit een analyse van politiegegevens.