Vacature: RTV Drenthe zoekt een ervaren systeembeheerder Ben jij onze nieuwe systeembeheerder?

RTV DRENTHE is als betrouwbare en onafhankelijke informatiebron dé spil in de Drentse samenleving. We houden Drenthe op de hoogte van het laatste nieuws, sport, evenementen en activiteiten. RTV Drenthe is niet ván Drenthe, niet vóór Drenthe maar is Drenthe. Een positie die we nu hebben en willen (be)houden.



Voor de afdeling Mediatechniek/ICT zijn we op zoek naar een ervaren



Systeembeheerder, m/v

36 uur per week



Als systeembeheerder, draag je zorg voor de technische

infrastructuur in functioneel, technisch en operationeel opzicht.

Je functioneert in een klein team en draagt zorg voor de dagelijkse gebruikersondersteuning en bent bereid om mee te draaien in het piketrooster. Je analyseert storingen en verhelpt deze.



Wij vragen minimaal een MBO 4 werk en denkniveau en ervaring als Systeembeheerder. Je hebt een passie voor het leveren van goede IT oplossingen en zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft van de nieuwste technologieën. Je hebt een sterk analytisch en probleemoplossend vermogen. Daarnaast vind je een goede samenwerking met collega’s belangrijk en werk je klantgericht. Je hebt ervaring op het gebied van Windows Servers, Active en Directory. Tevens heb je enige kennis van netwerkbeheer, Linux, recente virtualisatie-technieken, storage en back-up.



Het salaris en de arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld conform de omroep CAO.



Meer informatie wordt graag verstrekt door Jorg Ebbers, Hoofd Mediatechniek/ICT, telefoonnummer 0592-338080.



Heb je interesse in deze rol als systeembeheerder?



De sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden op woensdag 20 februari 2019.



