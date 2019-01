Politie onderzoekt mogelijke sabotage bij geluidswal Spier

De politie gaat onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van sabotage bij de geluidswal in Spier. Gisteren deden de gemeente en de aannemer aangifte. Zij vermoeden dat de zogenoemde afstandhouders van de geluidswal zijn doorgeknipt.

Dit is het tweede onderzoek dat er gaat plaatsvinden, want ook de gemeente Midden-Drenthe doet een eigen, onafhankelijk onderzoek.Volgens politiewoordvoerder Fred Kamminga beïnvloeden de twee onderzoeken elkaar niet. "De gemeente en de aannemer hebben aangifte gedaan bij de politie. Wij zijn nu een onderzoek gestart. De gemeente wil heel graag weten wat er is gebeurd en heeft daarom zelf een externe deskundige ingehuurd. Hierdoor lopen er twee onderzoeken", zegt Kamminga.De politie gaat ook met buurtbewoners praten. "Als je politieonderzoek doet, dan doe je ook buurtonderzoek en ga je getuigen horen. We hebben in elk geval alle zaken veilig gesteld. Het onderzoek kan nog wel enkele weken duren." Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek moet er worden gekeken wat de vervolgstappen zijn."Het mooiste zou zijn als uit ons onderzoek dezelfde conclusie naar voren komt, als uit het externe onderzoek van de gemeente. We gaan het onderzoek breed in en we gaan wel ondervinden welke kant het opgaat."ook meldt Kamminga dat de Forensische Opsporing er bij te pas komt. "We hebben een aantal afstandhouders veiliggesteld en die kunnen technisch worden onderzocht. Het is afhankelijk van de capaciteit van onze Forensische Opsporing wanneer ze dat kunnen onderzoeken en wanneer de uitslag bekend wordt."En of de politie überhaupt vermoedt dat er sprake is van sabotage, kan de woordvoerder niet zeggen. "Het is natuurlijk niet normaal als zo'n geluidsmuur instort."Mocht er sprake zijn van sabotage, dan is de volgende vraag wie erachter zit. De politie wil daar nog niet op vooruit lopen. Jan van der Heide van Dorpsbelangen heeft ook geen idee."Ik zie niet in wie er belang bij zou hebben om dat te doen. De geluidswal is er gekomen, omdat de geluidswaarden naar beneden moesten. We waren er niet allemaal heel erg blij mee. Maar dit was denk ik de beste oplossing uit de vele slechte. Er waren wel mensen in het dorp die vraagtekens hadden bij deze oplossing", zegt Van der Heide.De verbaasde Van der Heide vervolgt: "Maar niemand heeft echt belang bij sabotage. Zo ken ik mijn mede-dorpelingen niet. Ik kan me niet herinneren dat dit soort extreme dingen ooit zouden zijn gebeurd. Het kan niet iemand uit dit dorp zijn."