Armeens gezin Davayan mag voorlopig blijven

De familie Davayan uit Armenië mag voorlopig in Emmen blijven. Dat is de uitkomst van een gesprek dat het gezin vandaag had met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND heeft besloten om het besluit over de uitzetting van het gezin met maximaal drie maanden op te schorten. Tiddo Mendelts, die het gezin bijstaat, ziet het positief in: "Ze willen het over de politieke onrust van het ruimere kinderpardon heen tillen. Ik ben nog nooit zo optimistisch geweest over deze zaak als nu", laat de oud-voorzitter van het CDA in Emmen weten.Het gezin Davayan reageert opgelucht en blij op het nieuws. "De zaak wordt heroverwogen, opnieuw tegen het licht gehouden. Dit biedt ze een grotere kans om toch statushouders te worden", zegt Mendelts.Gisteren werd bekend dat de regeringspartijen een adempauze krijgen om het eens te worden over de verruiming van het kinderpardon. Tot eind volgende week worden er geen asielzoekers met kinderen uitgezet die al langer dan vijf jaar in Nederland verblijven.Coalitiepartijen CDA, D66, ChristenUnie en een aantal oppositiepartijen, samen een meerderheid in de Tweede Kamer, willen het kinderpardon verruimen. Tot het zover is moeten kinderen die straks mogelijk alsnog in Nederland mogen blijven, niet worden uitgezet, vinden ze.Maar daar wil staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) niet aan, en zijn partij VVD evenmin. Op verzoek van GroenLinks laat de staatssecretaris wel weten dat er voorlopig geen zogeheten gewortelde kinderen op het vliegtuig worden gezet. De Kamer hoeft daardoor niet te vrezen dat er een gezin wordt uitgezet voordat er een besluit is genomen over kinderpardon en een eventuele 'uitzetstop'.Volgende week buigt de Kamer zich over het kinderpardon.