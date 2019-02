Video: een rappe hermelijn

De hermelijn is een carnivoor uit de familie van de marterachtigen. Het is een snel beestje dat zowel overdag als 's nachts actief is. Typisch gedrag is het kegelen: de hermelijn gaat op zijn achterpoten staan om zo de omgeving te overzien.

Op de beelden van deze week zie je een hermelijn druk heen en weer rennen. Hij doet dit zo snel dat we de beelden vertraagd hebben zodat je het goed kunt zien.De vacht van de hermelijn is roodbruin in de zomer en wit in de winter. Hoe noordelijker de hermelijn leeft, hoe witter zijn vacht. In ons land ligt de grens waardoor je in de winter zowel witte als gedeeltelijk bruine hermelijnen ziet. Het staartpuntje is altijd zwart.Op de beelden van Arjen Siepelinga zagen we vorige week reeën en een vos in het prachtig besneeuwde landschap rondom het Zuidlaardermeer.