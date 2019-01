Uitkeringsfraude levert Iraakse artiest werkstraf op

Een 45-jarige Iraakse zanger uit Sleen is veroordeeld tot 180 uur werkstraf voor uitkeringsfraude. Daarbij legde de rechtbank hem ook een half jaar voorwaardelijke celstraf op. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

De man gaf tussen 2010 en oktober 2017 de inkomsten die hij als artiest verdiende niet op aan de sociale dienst van de gemeente. Dat moest wel, omdat hij een uitkering kreeg.In 1998 kwam hij als vluchteling naar Nederland. Zo’n tien jaar later kreeg hij een verblijfsvergunning en een uitkering. De man gaf bij de gemeente aan dat hij niet kon werken vanwege psychische problemen. De gemeente berekende dat de fraude 118.000 euro heeft gekost. Daarover loopt nog een procedure.Tijdens de rechtszaak twee weken geleden zei de Slener dat niemand hem ooit heeft verteld dat hij inkomsten en werk dat hij naast zijn uitkering had, moet doorgeven. De man werkte als zanger. Hij trad onder meer op in zijn geboorteland, waar hij naar eigen zeggen erg bekend is.Ook trad hij op in onder meer Amerika, Canada en Duitsland. Daar kreeg hij geld voor. Ook kreeg hij geld van sponsoren voor het opnemen van clips en een cd en kreeg hij vliegtickets voor zijn reizen. Behalve dat hij zijn inkomsten had moeten opgeven, had hij volgens de rechtbank moeten melden dat hij in 2014 een stichting oprichtte voor vluchtelingenkinderen in Irak, waarvoor hij werk deed.Tijdens de rechtszaak bleek ook dat de man geld, dat voor de stichting bedoeld was, gebruikte om te gokken. “Mijn doel was de jackpot winnen, dat geld zou dan naar de kinderen gaan”, reageerde hij. De man was erg emotioneel en werd tijdens de zitting steeds kwader. De rechtbank was -inclusief afkoelpauze- meer dan drie uur met de zaak bezig.