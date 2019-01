Duizenden euro's subsidie brengt Jan Kruis museum stapje dichterbij

Goed nieuws voor Stichting Jan Kruis Museum in Mantinge. De plannen voor een streekmuseum over striptekenaar Jan Kruis krijgen steun vanuit de gemeente.

De gemeente Midden-Drenthe geeft een subsidie aan het museum van 25.000 euro. "Na eerdere initiatieven voor het oprichten van een Jan Kruis museum ligt er nu een realistisch en haalbaar plan. Een dergelijk museum heeft aantrekkingskracht voor gezinnen die in Midden-Drenthe met vakantie zijn," kondigt de gemeente aan.Ook noemt de gemeente de definitieve locatie voor het museum, namelijk Orvelte. "Het projectplan laat een opzet zien met een breed aanbod en een interactieve benadering. De financiële onderbouwing en de exploitatieopzet lijken reëel te zijn. Het museum is in Orvelte een mooie toevoeging aan het aanbod in het dorp", meldt de gemeente.De initiatiefnemers Leontine Kruis, dochter van de overleden striptekenaar, en Ewald van der Blij zijn uiteraard positief. "Het is goed nieuws. Dat geld gaan we goed gebruiken."Eind 2018 maakte de stichting bekend een crowdfundactie te starten. Zo wilde de stichting 50.000 euro inzamelen. Die opbrengsten kunnen volgens Van der Blij nog wel een boost gebruiken. "We zijn al een heel eind, maar we hebben nog niet genoeg", legt hij uit.Er zijn al tien jaar plannen voor een Jan Kruis Museum. Met de toegekende subsidie komen die plannen weer een stapje dichterbij.