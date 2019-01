Deel dit artikel:













Man die dochter ernstig misbruikte gaat in hoger beroep De man is het niet eens met zijn straf (foto: Pixabay)

De man uit Erica die is veroordeeld tot vier jaar cel (één jaar voorwaardelijk) voor het jarenlang misbruiken van zijn dochter, stapt naar het gerechtshof. Hij gaat in hoger beroep omdat hij het niet eens is met zijn straf, laat zijn advocaat Wilko ten Have weten. Meer wil die er niet over kwijt.

Het ging om ernstig misbruik, waarmee de man stopte toen zijn dochter ongesteld werd. De Ericaan verklaarde vorig maand tijdens de rechtszaak in Assen dat zijn dochter loog: het had volgens hem twee jaar geduurd. De rechtbank gelooft het verhaal van de jonge vrouw. Ze bepaalde ook dat de man zich na zijn straf moet laten behandelen.



Het Openbaar Ministerie De inmiddels 19-jarige dochter van de Ericaan stapte in 2017 naar de politie om aangifte te doen tegen haar vader. Hij misbruikte haar van haar 4e tot haar 12e jaar, verklaarde ze. Het duurde daarna nog een paar jaar voordat ze het aan haar moeder durfde te vertellen, omdat ze bang was dat haar ouders zouden gaan scheiden als het uitkwam. Haar vader (51) had haar onder druk gezet.Het ging om ernstig misbruik, waarmee de man stopte toen zijn dochter ongesteld werd. De Ericaan verklaarde vorig maand tijdens de rechtszaak in Assen dat zijn dochter loog: het had volgens hem twee jaar geduurd. De rechtbank gelooft het verhaal van de jonge vrouw. Ze bepaalde ook dat de man zich na zijn straf moet laten behandelen.Het Openbaar Ministerie had vijf jaar gevangenisstraf geëist en is niet in hoger beroep gegaan.