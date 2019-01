Tien maanden cel geëist tegen Drouwenaar voor seks met minderjarige

Tegen een 40-jarige man uit Drouwen is tien maanden cel geëist wegens seks met een minderjarig meisje uit Winschoten. De man zou begin 2017 seks hebben gehad met het meisje.

Het meisje werd sinds 2015 door haar oom op verschillende sites aangeboden voor seks. Ze was toen dertien jaar. Het misbruik door meerdere mannen zou tussen 2015 en 2017 hebben plaatsgevonden. Ze zou zeker tweehonderd keer zijn verkracht.De oom werd eerder al veroordeeld tot acht jaar cel en tbs. De Drouwenaar was bevriend met de oom van het slachtoffer. Op zijn telefoon is een filmpje aangetroffen van de seks die hij met het meisje had.In totaal staan er vandaag en morgen acht mannen terecht voor de rechtbank in Groningen, omdat ze seks zouden hebben gehad met het meisje. Eerder vandaag werd tegen een 25-jarige man uit Beerta 42 maanden cel geëist en tegen een 38-jarige man uit Almere 10 maanden.Behalve de man uit Drouwen staat ook een verdachte uit Hoogeveen terecht. Hij moet morgen voor de rechter verschijnen.