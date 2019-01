Ziekenhuizen zijn keurmerken zat

De ziekenhuizen zijn de hoeveelheid keurmerken beu. Ze gaan die daarom afbouwen.

Met smiley’s, roze lintjes, een vaat- en spataderkeurmerk en tal van andere tekens wijzen met name patiëntenverenigingen op de kwaliteit van een ziekenhuis voor een bepaalde groep zieken, maar het wordt de ziekenhuizen allemaal te lastig en te duur. Tegelijk vallen de merkjes, lintjes en pluimpjes steeds minder op.Patiënten kunnen de informatie ook elders vinden: ziekenhuizen beschikken over zogenoemde 'kwaliteitsaccreditaties' en de resultaten van geleverde zorg zijn toegankelijk, bijvoorbeeld op www.ziekenhuischeck.nl.De bedoeling is dat op 31 december 2019 het aantal keurmerken voor de medisch-specialistische zorg al met de helft is afgenomen.