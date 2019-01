Deel dit artikel:













Schrijfster stort zich op het verhaal van wegracecoureur Egbert Streuer Wegracecoureur Egbert Streuer had vaak succes (foto: Henk Keulemans) Egbert Streuer aan het lassen (foto: Henk Keulemans) Egbert Streuer (foto: Henk Keulemans) Egbert Streuer en Natascha Kayser (foto: eigen foto)

Uren zat ze op de bank in Grolloo met Nederlands succesvolste wegracecoureur. Schrijfster Natascha Kayser schreef vorig jaar nog het boek over Jack Middelburg, deze keer hield ze zich bezig met een levende legende: Egbert Streuer.

Kayser: "Het was totaal anders. En het ging verrassend makkelijk. Ik was natuurlijk van tevoren gewaarschuwd dat Egbert niet zo'n prater is. Samen met fotograaf Henk Keulemans, die alle beelden voor het boek heeft verzorgd en Egbert vanaf het begin kent, gingen we naar Grolloo en het ging meteen goed. We hadden wel een klik."



Over de wapenfeiten van Egbert Streuer zegt Kayser: "Hij is drie keer wereldkampioen geweest, hij heeft 22 Grand Prixs gewonnen en hij heeft twee keer de TT gewonnen. Zelfs nog een keer toen het eigenlijk niet de TT was, maar wel een Grand Prix op het TT Circuit. Ik vind het flauw om die niet mee te tellen. En elf keer Nederlands kampioen, ook dat nog."



Pielen en altijd sneller

Streuer is er al op jonge leeftijd mee bezig, motorblokken, brommers en auto's - altijd pielen en altijd kijken hoe het sneller kan. Hij kent zijn materiaal tot op de vierkante millimeter.



"Egbert heeft altijd alles zelf gemaakt. En ontwikkeld, je kunt het zo gek niet bedenken. En uitgevonden. Ze werkten natuurlijk met traditionele 500cc-motorblokken, die ook gewoon in de 500cc-klasse werden gebruikt, maar zo'n blok moet met hetzelfde vermogen een veel groter apparaat meenemen, met twee mensen erin."



Het ging Egbert op een gegeven moment niet meer snel genoeg. "Dan gaat 'ie nadenken. Hij kreeg z'n beste ideeën in bad, met z'n ogen dicht, vertelde hij me. Zo heeft hij zelf een Yamaha-motorblok omgebouwd van zuiger-gestuurd naar membraan-gestuurd. Samen met Rinus Dorgelo maakte hij alle onderdelen daarvoor zelf. Die tekeningen zijn op de expositie in het Drents Museum te zien en staan ook in het boek." Samen ontwikkelden ze ook het Stredor-motorblok, Stre van Streuer en Dor van Dorgelo.



Kameraadschap met concurrenten

Het boek voert tientallen vrienden, bekenden en collega's van Streuer op. Op het circuit bestond competitie en concurrentie naast vriendschap en collegialiteit.



"Egbert leent zijn laatste set nieuwe banden uit aan Rolf Biland, zijn grote concurrent, maar ook zijn grote vriend. Biland won en Egbert viel uit omdat z'n banden versleten waren."



Kayser zocht Biland op in Zwitserland. "Ik had 's morgens afgesproken met Louis Christen (van de LCR - die lange zijspanbak, red). 's Middags kwam Biland daar ook naartoe, en dat was echt geweldig. Ze hebben legendarische gevechten gehad op de baan waar Egbert met zijn ogen dicht, meebewegend, elke seconde van kon navertellen."



"Maar Biland wist, vanuit zijn standpunt, ook nog elke seconde en elke millimeter. Het is ook hartstikke mooi dat ze samen bij de opening van de expositie zijn. Maar andere concurrenten, zoals Steve Webster, vertellen ook zulke verhalen. Mooi dat die mannen ook elkaars vrienden konden zijn. Maar ze hadden elkaar ook nodig", vertelt Kayser.



Uitzending Drenthe Toen

'Egbert Streuer. Nederlands meest succesvolle wegracecoureur' is uitgegeven door WBOOKS en verschijnt tegelijkertijd met de gelijknamige expositie in het Drents Museum in Assen. Wil je een exemplaar winnen? We mogen er drie weggeven, stuur om mee te doen een mailtje naar drenthetoen@rtvdrenthe.nl.