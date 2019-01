Vertrouwenscommissie in Aa en Hunze zonder VVD-voorman

De nieuwe vertrouwenscommissie in Aa en Hunze, die weer op zoek gaat naar een nieuwe burgemeester, moet het doen zonder VVD-fractievoorzitter Willem Bartelds. "Het is tijd voor vers bloed in de groep", stelt de VVD-voorman.

Vanavond wordt de nieuwe vertrouwenscommissie door de raad vastgesteld. De VVD schuift raadslid Henriëtte Rossingh naar voren, in plaats van Bartelds. De rest van de vertrouwenscommissie wordt gevormd door de vijf fractievoorzitters Bertus Reinders (Combinatie Gemeentebelangen), Kiena van den Brink (PvdA), Marie Claire Neesen (GroenLinks), Arie Fonk (D66) en Sonja Hilgenga (CDA).Volgens Bartelds heeft de wisseling niets te maken met de voortijdige aftocht eind vorig jaar van burgemeester Piet van Dijk. Dat was een benoeming waar de VVD-voorman in 2017 ook bij betrokken was als lid van de toenmalige vertrouwenscommissie. Het mislukte burgemeesterschap van Van Dijk in Aa en Hunze rekent Bartelds zichzelf ook zeker niet aan. "Nee hoor, ik verwijt mezelf niet dat ik niet goed zou hebben opgelet. Het overviel ons echt, toen hij zich ineens ziek meldde. Ik heb me ook geen moment afgevraagd later of we het wel goed gezien hebben destijds, met de keuze voor Piet van Dijk. Sterker nog, het kan zo maar weer gebeuren", aldus Bartelds.Wel had Bartelds liever gezien dat er 'nog meer vers bloed vanuit andere fracties naar voren was geschoven voor de nieuwe vertrouwenscommissie, die met een opvolger voor Piet van Dijk aan de slag gaat. "Maar ik kreeg verder nul-komma-nul reactie, toen ik zei dat vers bloed in de commissie misschien beter was. Het hoeven namelijk niet per se alleen maar fractievoorzitters te zijn die in een vertrouwenscommissie gaan zitten. Maar kennelijk vinden de andere partijen het geen probleem."Dat alleen de VVD nu 'vers bloed' in de vertrouwenscommissie afvaardigt, betekent trouwens niet dat deze voor de rest uit exact dezelfde leden bestaat die in 2017 ook Piet van Dijk als beste kandidaat uitkozen. In 2018 was er na de raadsverkiezingen al een wisseling in de vertrouwenscommissie, doordat PvdA en CDA nieuwe fractievoorzitters hadden.Kiena van den Brink (PvdA) en Sonja Hilgenga (CDA) zaten in de vertrouwenscommissie die 18 april vorig jaar het eerste beoordelingsgesprek met de burgemeester voerden, na zijn eerste honderd dagen. "Dus als je kijkt naar de vertrouwenscommissie van 2017, die Van Dijk destijds voordroeg, is de samenstelling wel wat gewijzigd. Maar als ik voor de VVD er nu weer in was gaan zitten, waren vier van de zes commissieleden dezelfde mensen geweest. Ik heb mezelf afgevraagd, moet je dat willen? Het antwoord is duidelijk, nee."De raad van Aa en Hunze moet vanavond officieel nog instemmen met de nieuwe vertrouwenscommissie. Daarna wordt bepaald hoe er wordt omgegaan met de profielschets. Wordt de vorige gehanteerd, waar eigenlijk alles in staat wat een burgemeester van Aa en Hunze in huis moet hebben. Of wordt het toch een nieuwe, nu het met burgemeester Piet van Dijk al na negen maanden is misgegaan? VVD-voorman Bartelds velt daar geen oordeel over. "Dat is aan de nieuwe vertrouwenscommissie. Maar ik kan me voorstellen, gezien de ervaring die we nu hebben gehad met Van Dijk, dat je die nog even weer tegen het licht houdt."Aa en Hunze was in september 2017 de eerste burgemeesterspost voor Piet van Dijk, die daarvoor wethouder in Opsterland was. Na acht maanden meldde hij zich ziek, 'wegens persoonlijke omstandigheden'. In december diende hij zijn ontslag in. Zijn reden van vertrek: '"k miste jammer genoeg de klik met bepaalde personen, waardoor ik het burgemeestersambt niet kon uitvoeren zoals ik het graag wilde."Van Dijk weigert tot nu nadere uitleg, over waardoor het nu precies misliep in Aa en Hunze en met wie. "De gemeente moet op zoek naar een nieuwe burgemeester en ik wil dat proces niet beïnvloeden", is de enige reactie.Ook komt er geen afscheidsreceptie , maar neemt hij persoonlijk afscheid van mensen.