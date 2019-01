Deel dit artikel:













Drent maakt duizenden palen voor de visserij in Nederland Peter van de Wouw maakt palen voor de visserij (foto Edwin van Stenis)

Peter van de Wouw uit Eexterveen doet het al 35 jaar. Palen zagen voor de visserij in Nederland. Palen afkomstig van hout uit de Drentse bossen.

Geschreven door Andries Ophof

De palen worden gebruikt door fuikvissers en mosselvissers. Die zijn vooral te vinden in de Waddenzee en in Zeeland. Het gaat vooral om eikenhout en lariks. De Drentse bomen zijn daarvoor goed te gebruiken. "We hebben ook wel bomen bijvoorbeeld uit de polder, maar klanten zeggen altijd dat de Drentse bomen veel harder en beter zijn."



De enige in Nederland

Van de Wouw is een bekende naam in de visserij in Nederland. "De hele visserij die palen gebruiken kennen mij. Niet persoonlijk, maar wel van naam." Hij is de hele winter bezig met zagen.



"Ik ben de enige in Nederland die dit beroepsmatig doet. Normaal gesproken maak ik er zo'n 2.500 tot 3.500 per jaar. Is er veel ijs, dan worden het er zo 8000. IJs, daar kunnen de palen niet tegen." De palen worden op lengte gezaagd en onderaan wordt een punt gemaakt die de bodem in gaat.



Meer ijs, meer palen nodig

Met deze palen worden in de mosselvisserij gebieden afgebakend waarbinnen de vissers de mossels naar boven mogen halen. De andere palen worden vooral gebruikt om daar zware fuiken aan te hangen. Gemiddeld gaan ze zo'n twee tot drie jaar mee.



De hele winter kapt de inwoner van Eexterveen de bomen. Nu is hij bezig in een perceel in de buurt van Hooghalen. Vaak kijkt hij, als hij een rondje rijdt, of hij ergens onderweg geschikte bomen ziet. De bomen moeten niet te dik zijn en zeker niet te krom.



Het lijkt deze winter mee te vallen met de schade door ijs. In Zeeland en in de Waddenzee staan de meeste nog overeind. "Vorig jaar is alles vernieuwd vanwege alle ijs. Maar voordat ik klaar ben hebben de duizenden bomen wel weer een nieuwe plek gevonden."