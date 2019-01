Deel dit artikel:













Rood Wit TV met supersub Pedersen en nieuwe aanwinst Braken Bekijk hier online de uitzending van Rood Wit TV

VOETBAL - Na de sensationele 2-2 tegen PSV afgelopen zondag is de focus bij FC Emmen inmiddels al weer even gericht op VVV. Die club, de nummer 7 in de eredivisie, is aanstaande zaterdag de tegenstander. In FC Emmen Rood Wit TV blikt trainer Dick Lukkien vooruit op dat duel.





Voorafgaand aan dat duel werden er vlaggen van FC Emmen verkocht voor het goede doel, een initiatief van supporter André Wielens. Hij vertelt over de actie ten bate van Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe, Spieren voor Spieren en M&GEZOND!



'koffieDick-kijken'

In de vaste rubriek 'koffieDick-kijken' gaat Dick Lukkien in op de komst van Sven Braken, over het punt tegen PSV en natuurlijk de tegenstander van komende zaterdag. Ook staat hij stil bij de situatie van de broer van Kjell Scherpen, die sinds vorige week zaterdag in coma ligt.



