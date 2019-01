Aa en Hunze doet deur steviger dicht voor wonen op recreatieparken

Aa en Hunze scherpt vanaf 1 februari het beleid voor wonen op recreatieparken stevig aan. Er mag op recreatieterreinen voortaan alleen met een tijdelijke gedoogbeschikking gewoond worden.

Voor een stacaravan of chalet wordt voor maximaal een half jaar een gedoogbeschikking verstrekt, en ook alleen maar bedoeld als overbruggingshuisvesting. Voor een recreatiewoning is dat maximaal een jaar. Voorwaarde is wel dat er een economische of maatschappelijke binding moet zijn met de gemeente. En van tevoren moet worden aangetoond dat het verblijf op het recreatiepark tijdelijk is.Zonder gedoogbeschikking treedt de gemeente Aa en Hunze meteen op, aldus een brief aan de recreatieparken en eigenaren van recreatiewoningen. Niet alleen de huurder krijgt dan met een handhavingsprocedure te maken, maar ook de eigenaar of verhuurder.Met de aanscherping wil de gemeente voorkomen dat het in Aa en Hunze nog verder uit de klauwen loopt met illegale bewoning. De gemeente kampt al jaren met illegale bewoners in recreatiehuisjes en caravans, zoals op camping Anloo. De gemeente heeft een tijd geleden al een eerste groep bewoners officieel gesommeerd voor 1 februari te vertrekken. Die hebben nog weer extra tijd gekregen tot juni.