Dick Lukkien: Razend knap hoe Kjell met de trieste situatie omgaat

VOETBAL - In de wekelijkse rubriek 'koffieDick-kijken' in het programma Rood Wit TV op TV Drenthe staat FC Emmen-trainer Dick Lukkien stil bij de situatie rondom doelman Kjell Scherpen, wiens broer Jorg sinds vorige week zaterdag in coma ligt.

De uitzending van FC Emmen Rood Wit TV

De oefenmeester laat weten dat hij veel respect heeft waarop zijn jonge doelman met de zware omstandigheden omgaat. "Hij laat emoties toe en dat is heel goed en dat gaat vanzelfsprekend de ene dag beter dan de andere.""Mijn rol daarin is dat ik met hem in gesprek blijf en de vinger aan de pols houd. Hij is heel monter en nuchter. Dat vind ik razend knap. We hopen met z'n allen dat het de goede kant opgaat. Ik wil bij deze ook laten weten dat onze gedachten niet alleen bij Kjell zijn, maar bij zijn hele familie."Scherpen bereidt zich overigens, net als zijn teamgenoten, zo goed als mogelijk voor op het duel van aanstaande zaterdag (20.45 uur) tegen VVV in Venlo. "In dat duel moeten we laten zien dat we weer een stap hebben gezet in ons proces. Tegen FC Groningen deden we voor de winterstop geweldig en hadden we een week later een kater na de nederlaag tegen Willem II. Nu moeten we ervoor zorgen dat de stemming die we hebben meegenomen na het duel tegen PSV ook een passend vervolg geven tegen VVV."Volgens de oefenmeester is kwaliteit het sleutelwoord in die stap. "Daarom ben ik ook zo blij met een speler als Michael de Leeuw. Ik sprak hem een uur na de wedstrijd tegen PSV en hij had het alweer over VVV."VVV is echter een pittige tegenstander, dat ook in het tweede seizoen op rij in de eredivisie veel positieve kritieken krijgt. Ook van Dick Lukkien. "Ze doen het echt uitstekend met de huidige zevende plek op de ranglijst als bewijs. Daarvoor verdient Maurice Steijn, de trainer, alle credits. Hier in Emmen sleepten we een punt uit het vuur, maar hadden we tot hun rode kaart weinig te vertellen. Er wordt wel eens gezegd dat zij vooral spelen om niet te verilezen, maar dat is absoluut niet waar."Of nieuweling Sven Braken zaterdag minuten gaat maken in De Koel in Venlo is nog niet zeker. De aanvaller, die overkwam van NEC, maakte op zijn training in ieder geval een frisse, vrolijke indruk. "Ik ben heel blij met zijn komst. Omdat Nicklas Pedersen nog niet honderd procent is en we met Jafar Arias eigenlijk maar één speler hebben op de nummer 9-positie wilden we hem heel graag inlijven. Dat we daarin zijn geslaagd en clubs als NAC en Excelsior hebben afgetroefd is een groot compliment voor de club. Bovendien zegt het natuuriljk ook iets over ons verhaal en over onze manier van spelen dat zo´n speler voor ons kiest.`