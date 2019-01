Deel dit artikel:













Tweede Kamer: situatie asociale asielzoekers niet acceptabel Tweede Kamer wil maatregelen tegen aso asielzoekers (foto: Petra Wijnsema/RTV Drenthe)

De Tweede Kamer vindt de situatie in de twee speciale opvanglocaties voor asociale en criminele asielzoekers, in Hoogeveen en in Amsterdam, onacceptabel.





De Tweede Kamer debatteerde vanmiddag over het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Daaruit blijkt dat op de locaties in Hoogeveen en Amsterdam asielzoekers wonen met ernstige psychische problemen, verslavingsproblemen of een crimineel verleden. Zij komen grotendeels uit veilige landen in Noord-Afrika en maken dus geen kans op een verblijfsvergunning.



Lees ook: 'Personeel aso-azc Hoogeveen kan werk niet goed doen'



Lees ook: 'Personeel aso-azc Hoogeveen kan werk niet goed doen'

Lees ook: Extra maatregelen tegen overlast 'veiligelanders' in Hoogeveen De Kamerleden vinden dat de medewerkers meer middelen moeten krijgen om agressieve en gestoorde bewoners op te sluiten, schrijft de NOS. Ook moet er meer gedaan worden om de meestal kansloze asielzoekers uit te zetten.