Sven Braken: Alleen Telgenkamp kent me goed, van mijn goals tegen hem

VOETBAL - Onwennig? Integendeel. Met een vrolijk gezicht en zo scherp als een mes stond Sven Braken vandaag voor het eerst op trainingsveld bij FC Emmen. "Nee, ik kende behalve Jafar Arias niemand persoonlijk, maar het is een hele leuke groep. Exact zoals ik me dat voorstelde na de duels tegen FC Groningen en PSV."

In die wedstrijden zag de 25-jarige aanvaller uit Maastricht, die de rest van het seizoen wordt gehuurd van NEC, dat FC Emmen een hecht team heeft. "Je merkt aan alles dat het goed in elkaar zit. Dat iedereen voor elkaar door het vuur wil gaan en dat het doel belangrijker is dan het individu."Van de spelers in de selectie in Emmen kent Braken alleen Arias persoonlijk. "Ik heb ooit met Jafar in Zeist gerevalideerd na een blessure. Verder ken ik niemand. Nou ja, ik heb tegen bijna iedereen gespeeld. Ik denk dat Dennis (Telgenkamp) me goed kent. Ik heb hem regelmatig gepasseerd haha... En de vervelendste speler om tegen te spelen? Dat was Tim Siekman. Ik dacht altijd dat hij niet zo snel was, maar dat bleek een vergissing."Bij Emmen maakt Braken zijn debuut op het hoogste podium. "Daar was ik ook wel aan toe. Ik had de keuze uit meerdere clubs, maar het verhaal van Emmen sprak me enorm aan. De trainer heeft een idee, waarbij hij vooral denkt in balbezit. Dat spreekt me enorm aan. Ik hoop in ieder geval een bijdrage te kunnen leveren aan het ultieme doel van de club: handhaven in de eredivisie."