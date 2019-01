Deel dit artikel:













Brandweer moet wachten op water om autobrand te blussen De brandweer moest wachten op water (foto: Van Oost media)

Op de A32 bij Havelterberg is vanavond een auto in brand gevlogen. De inzittende kon de auto op tijd verlaten.

De brandweer had moeite om het vuur te blussen; ze kwam zonder water te zitten en moest wachten op een tankwagen.



De brand ontstond in het motorcompartiment. De oorzaak is nog onbekend.