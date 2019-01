Deel dit artikel:













Man licht slagers, fietsenzaken en hotels op: OM eist jaar celstraf De man troggelde meerdere slagers vleesproducten af (foto: archief RTV Drenthe)

"Bij fraudezaken is een gevangenisstraf niet heel gebruikelijk, behalve als het er heel veel zijn. Dat is nu het geval." De officier van justitie eist een jaar onvoorwaardelijke celstraf tegen een 52-jarige man die voor duizenden euro’s bedrijven oplichtte in onder meer Musselkanaal, Aalden en Coevorden.

De man was actief als oplichter in de periode van 11 oktober 2016 tot en met 8 februari 2017. Inmiddels zit hij vast in Duitsland, waar hij ook betrapt werd.



Vleesproducten, elektrische fietsen en hotelovernachtingen

Onder een valse naam troggelde de man bij meerdere slagers een grote hoeveelheid vleesproducten af die hij vervolgens nooit betaalde. Datzelfde deed hij bij tientallen fietsenzaken, waar hij elektrische fietsen huurde maar nooit terugbracht. Ook bracht hij een paar nachten door in een hotel in Coevorden, zonder te betalen.



"Het is zo vreselijk veel allemaal, er zijn zo vreselijk veel slachtoffers”, sprak de officier. "Zij zijn stuk voor stuk het vertrouwen in klanten kwijt, waarbij dat helemaal niet zou hoeven.”



Uitzondering

Hoewel oplichting volgens de hoge raad onder het civiele recht valt, maakt het OM een uitzondering op deze zaak. Voor iemand die zo vaak en op zo veel verschillende manieren mensen oplicht, is een strafrechtprocedure gepast, stelt de officier. "Het is zo’n vijftien keer gebeurd en hij heeft bovendien nooit de intentie gehad te betalen.”



De officier had voor de optelsom aan strafbare feiten twee jaar cel willen eisen, maar doet dit niet omdat de man al gestraft wordt.



Uitspraak volgt op 7 februari.