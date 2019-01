Meppel gaat het zwaar krijgen bij bezuinigingen op de zorg

Meppel gaat het zwaar krijgen bij de bezuinigingen op de zorg. Er is al enige tijd een Interventieplan Sociaal Domein, maar dat is volgens de gemeenteraad te weinig concreet.

Uit een tussenrapportage aan de raad blijkt dat het moeilijk is de bezuiniging van dit jaar te halen en dat er na 2020 hele harde keuzes gemaakt moeten worden want dan gaat er nog eens een miljoen af. Maar hoe?Meppel heeft de budgetten voor zorg opgehoogd maar moet dit jaar ook drie ton bezuinigen, in 2020 bijna zeven ton en na 2020 ruim een miljoen.Volgens verantwoordelijk wethouder Henk ten Hulscher is het halen van de bezuiniging van 2019 moeilijk, hooguit zijn er door alle korte termijn maatregelen minder hoog oplopende kosten. “Dit houden we zo niet vol. Er gaat met de raad een indringend gesprek komen over ingrijpende bezuinigen na 2020.”Op initiatief van D66 maakte de raad Ten Hulscher duidelijk dat hij dan snel met concrete doelen en resultaten die gehaald moeten worden moet komen. Een merendeel van de raad sloot zich daarbij aan, B&W moeten concreter maken hoe ze willen gaan bezuinigen en wat dat gaat betekenen voor de inwoners van Meppel die zorg nodig hebben.Het Interventieplan geeft ook suggesties waarvan nog niet duidelijk is hoeveel het oplevert. Suggesties die allemaal tot doel hebben zoveel mogelijk zorg in de benen te houden terwijl het wel goedkoper moet. Bijvoorbeeld door mensen die zorg nodig hebben eerder in beeld te krijgen zodat ze niet later met een zwaardere en dus duurdere zorgvraag aankloppen. En veel meer inzetten op preventie, dat kost ook een onbekende hoeveelheid geld maar is goedkoper dan het leveren van zorg is de gedachte.In februari heeft Ten Hulscher gesprekken met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Volgens de wethouder zitten er flink wat zorgvragers in de WMO terwijl ze eigenlijk thuis horen in de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De WMO komt voor rekening van de gemeente, zorg uit de WLZ moet door zorgverzekeraars worden betaald.Meppel heeft alle subsidie-ontvangers die zorg leveren een winstwaarschuwing gestuurd. “Dat vinden ze allemaal heel vervelend maar ze staan wel allemaal in de meewerk stand” zegt de wethouder.En er gaat een onderzoek worden gestart samen met andere gemeenten uit de regio en aanbieders van jeugdzorg naar de stijging van de kosten en overschrijdingen in de jeugdzorg.De inzet van de Praktijk Ondersteuner voor Huisartsen in Meppel en Nijeveen wordt uitgebreid. De praktijkondersteuner kan vaak psychische zorgvragen vroegtijdig oppakken terwijl de huisarts er geen tijd voor heeft. Zo voorkom je doorverwijzing naar duurdere vormen van zorg of dat mensen langer met een zorgvraag rond lopen en ook bij een duurdere vorm van zorg uit komen.De nieuwe proef met een Integraal PGB is inmiddels gestart. In deze proef worden allerlei regels en budgetten rondom de zorg samengevoegd, zodat het eenvoudiger is voor gezinnen om een complex pakket aan zorg te krijgen. Voor de gemeente is het administratief eenvoudiger dus goedkoper.Ook willen B&W het project met de Schuldhulp coach voortzetten, de coach kan met financiële adviezen en hulp voorkomen dat arme gezinnen door de stress gezondheidsproblemen krijgen en dan gebruik moeten gaan maken van zorg.Meppel heeft vanaf 2017 een gat van 2,4 miljoen in de WMO, jeugdzorg en andere vormen van zorg. Dat tekort loopt de komende jaren op als Meppel niks doet. Het is hetzelfde verhaal als bij andere Drentse gemeenten.