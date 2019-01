Deel dit artikel:













Gieten kan verder met versterken centrum Het centrum van Gieten wordt opgeknapt (foto: Jeroen Kelderman / RTV Drenthe)

De gemeenteraad van Aa en Hunze heeft ruim ingestemd met de Omgevingsvisie Centrum Gieten. In het plan staat beschreven hoe het centrum van Gieten de aankomende jaren wordt vernieuwd. Alleen de PvdA-fractie stemde tegen.

Geschreven door Jeroen Willems

De hoogste prioriteit in het bijgevoegde uitvoeringsprogramma is toegekend aan de herinrichting van de Schoolstraat en de openbare ruimte nabij bakkerij Job. De gemeente wil daar extra parkeerplaatsen en een stuk groen aanleggen.



Compacter en levendiger

De omgevingsvisie is samen met ondernemers en inwoners van Gieten opgesteld. Het centrum wordt compacter en levendiger. Winkels worden bijvoorbeeld geconcentreerd in de Stationsstraat-zuid, terwijl de Schoolstraat meer een plek wordt om te wonen.



In de huidige begroting is al meer dan zes ton vrijgemaakt voor de plannen. De kosten voor de hele operatie worden op iets meer dan acht ton geschat. Voor het resterende bedrag gaat het college op zoek naar subsidiegelden bij de provincie.



Accommodatie verenigingen

Penningmeester Wim Veenhof van Vereniging Dorpsbelangen Gieten sprak in tijdens de raadsvergadering. Verschillende verenigingen in het dorp maken zich volgens hem zorgen over het culturele klimaat in het centrum van het dorp.



“Door het wegvallen van The House en de sluiting van Hotel Braams zijn er vrijwel geen plekken meer om op te kunnen treden. Er moet een zaal komen met mobiel podium in het centrum van Gieten waar verenigingen aan de slag kunnen, want anders zal het verenigingsleven doodbloeden.”



Veenhof kreeg bijval van PvdA-raadslid Henk Santes die een onderzoek wilde naar een podiumzaal of multifunctioneel-centrum in Gieten. Dit amendement kon niet op een meerderheid rekenen. Wethouder Heijerman zag het probleem ook niet. Volgens hem staan de huidige eigenaren van Hotel Braams en Jimm’s open voor verhuur van de zaal. Ook de aanstaande sluiting van de Bethlehemkerk is volgens hem geen groot probleem. “Ik denk dat het allemaal niet zo dramatisch is.”



Het nieuwe centrum van Gieten moet in 2022 helemaal klaar zijn.