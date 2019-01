Politieke vragen over financieel tekort Voedselbank Hart van Drenthe

Er zijn politieke zorgen over een financieel tekort bij de Voedselbank Hart van Drenthe. 50PLUS Assen en de PvdA in Aa en Hunze willen weten wat de colleges doen aan het tekort.

Want als er geen oplossing komt voor het gat van 30.000 euro, stopt de Voedselbank er na dit jaar mee, zo zei deze week voorzitter Reitse Heerze. Van de Voedselbank zijn 450 gezinnen afhankelijk in de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Midden-Drenthe en Tynaarlo.PvdA' er Bart Hadderingh wilde vanavond in de raad van Aa en Hunze weten wat wethouder Co Lambert gaat doen aan het tekort. "Er wordt gevreesd voor het voortbestaan, en dat willen we in geen geval", zegt de PvdA' er.De partij wil weten of de wethouder het voortouw wil nemen, om samen met de drie andere gemeenten het tekort voor dit jaar op te lossen, en voor de langere termijn met een structurele oplossing te komen. "Onze gemeente spendeert jaarlijks 7000 euro aan de Voedselbank. Om die 30.000 euro voor dit jaar op te lossen kost ons eenmalig 7500 euro. Als de Voedselbank straks verdwijnt, komt het probleem bij ons terecht, en dan kost het ons meer", aldus Hadderingh.Het tekort bij de Voedselbank van 30.000 euro is niet ontstaan door financieel wanbeleid maar door strengere eisen aan voedselveiligheid, waardoor nieuwe koelinstallaties en een koelwagen nodig zijn. Ook mist de Voedselbank voortaan een jaarlijkse donatie van 15.000 euro van de woningcorporaties, want die mogen dat wettelijk niet meer geven.Volgens de PvdA in Aa en Hunze valt de Voedselbank 'niet acuut om, maar is wel snel een oplossing nodig'. Maar wethouder Co Lambert voelt zich niet geroepen zelf direct in actie te komen, "ook al doet de Voedselbank onmisbaar werk, en moet ze zeker blijven bestaan."Toch vindt Lambert niet dat hij degene is die nu het voortouw moet nemen. "Dat ligt bij het bestuur van de Voedselbank", vindt hij. "Ze hebben ons nog niet benaderd voor een bijdrage. Maar doen ze dat wel, dan zullen we dat serieus overwegen. Alleen wil ik eerst wachten waar de Voedselbank zelf mee komt, en of er elders ook oplossingen liggen", aldus Lambert.50PLUS in Assen heeft schriftelijke vragen gesteld over de problemen. In de provinciehoofdstad maken 250 gezinnen gebruik van de Voedselbank, wat neerkomt op zo'n 700 personen. 50PLUS wil weten wat het college aan het probleem denkt te doen, en of het met de andere gemeenten in gesprek gaat over een oplossing.