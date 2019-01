Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Mantelzorgers in Assen hebben het zwaar Een dagje uit voor jeugdige mantelzorgers vanuit Assen naar Wildlands (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

Mantelzorgers in Assen voelen zich vaker zwaar belast dan in de rest van ons land. Dat blijkt uit onderzoek van het UMCG.

Geschreven door Margriet Benak

Assen telt ruim 1.500 mantelzorgers en een kleine 600 vulden de vragenlijsten in. "40 procent respons en dat is heel hoog", aldus onderzoekster Geke Dijkstra, hoofd Toegepast Gezondheidsonderzoek aan het UMCG.



De gemeente wil weten of mantelzorgers extra ondersteuning nodig hebben en in hoeverre ze het jaarlijkse mantelzorgcompliment waarderen. Dat is niet langer 100 euro contant, maar sinds twee jaar een keuze uit producten. Gisteravond is het rapport in de raad gepresenteerd.



Zwaar tot erg zwaar

Bijna een kwart van de mantelzorgers in Assen voelt zich zwaar tot erg zwaar belast, een derde gemiddeld, en een derde licht belast. "Vergeleken met mantelzorgers in andere delen van ons land, voelt een veel grotere groep zich hier matig tot zwaar belast. Hoe dat komt, weten we niet, maar het valt wel op."



Meer steun nodig

Van de mantelzorgers is het merendeel partner of ouder, en een kwart kind. Tweederde van de groep is vrouw, en 65 procent is tussen de 45 en 64 jaar oud.



Zestig procent van de mantelzorgers heeft behoefte aan meer steun bij hun zorgtaken. Het gaat dan om compensatie van gemaakte kosten, huishoudelijke hulp voor zichzelf, een parkeerpas, meer informatie over financiële regelingen, of iemand die af en toe de zorg overneemt.



Onvrede over werkgever

Bijna de helft van de mantelzorgers werkt: een derde doet dat parttime, en 14 procent fulltime. Soms melden mensen zich ziek of nemen zorgverlof, speciale verlofdagen of vakantiedagen op, om de zorgtaak toch te kunnen doen.



Meer dan de helft heeft verder geen afspraken met de werkgever over zorgtaken thuis. Een derde is niet tevreden over de omgang van de werkgever met de situatie. "En dat is een probleem dat meer gaat voorkomen en waarop ingespeeld moet worden", stellen de onderzoekers.



Vaak vermoeid en onder druk

Veel mantelzorgers geven aan dat ze door hun zorgtaak hun werk minder zorgvuldig uitvoeren, vaak vermoeid zijn, zich onder druk voelen staan, zich altijd verantwoordelijk voelen en nooit los van de situatie komen.



Op basis van dit onderzoek, gaat Assen bekijken hoe ze als gemeente mantelzorgers beter kan ondersteunen.