Defensie trekt miljoenen uit voor onderhoud kazernes

Defensie trekt 25 miljoen euro extra uit om acuut achterstallig onderhoud bij alle 330 kazernes en andere slaapvertrekken van de krijgsmacht weg te werken. Expertteams zijn bezig met het inventariseren van alle knelpunten, meldt het AD.

De inspecteurs bezoeken daarvoor alle 330 legeringspanden die over heel Nederland verspreid staan en eigendom zijn van Defensie, zoals de kazernes in Assen en Havelte.Ook de gebouwen in het Caribisch gebied en de kazerne het Duitse Munster worden geïnspecteerd. Hun plan van aanpak gaat eind komende maand naar staatssecretaris Barbara Visser, waarna de werkzaamheden begin maart beginnen.De verbeteringsslag komt na het nieuws van de krant, eind oktober, dat honderden militairen niet meer in kamp Walaardt Sacré bij Huis ter Heide mochten slapen omdat de hygiëne niet op orde was, de gebouwen te oud waren en de brandveiligheid niet deugde. De manschappen moesten hun barakken verruilen voor hotelkamers.Afgelopen zomer werd bekend dat de keuken van de kazerne in Assen op de eerste plaats stond van de top 10 slechtste Defensiekeukens. De keuken is toen zelfs gesloten. Sindsdien krijgen de militairen eten van een externe cateraar.