'Defensie wist van burnpitklachten'

Militairen met gezondheidsschade, zoals kanker, hebben zich wel degelijk bij defensie gemeld. Dat meldt Dagblad van het Noorden.

De militairen denken dat ze tijdens hun uitzending naar Afghanistan kanker hebben gekregen door brandende afvalhopen, zogenoemde burnpits. Het afval had in ovens moeten worden verbrand, maar dat gebeurde niet. Tientallen militairen hebben zich daarom recent verenigd bij jurist Ferre van de Nadort uit Beilen en zij claimen ernstige gezondheidsschade te hebben opgelopen door het verbranden van vuil.Het ministerie van Defensie zei vorige week geen weet te hebben van militairen die kanker zouden hebben opgelopen door vuilverbranding op missie in Afghanistan. De krant heeft bewijs dat meerdere militairen defensie formeel aansprakelijk hebben gesteld voor de blootstelling aan giftige stoffen door burnpits.Ook schrijft Dagblad van het Noorden over correspondentie met defensie te beschikken waarin de blootstelling aan giftige stoffen door burnpits wordt erkend, én de relatie daarmee met ernstige medische aandoeningen.