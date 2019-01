Moeder Ralf Meinema over kofferbakmoord: Als je wat weet, meld het

"Ik kan het zelf nog niet bevatten, dat-ie niet meer door de deur komt. Dat-ie niet tegen mij zegt: 'Hoi ma, hoe is 't? Wat eten we vandaag?' Dat doet Ralf niet meer. Ik zie hem niet meer. Ik hoor hem niet meer." Dat zegt Ingrid Meinema, de moeder van de vermoorde Ralf Meinema, in 6 Inside.

Het SBS 6-programma besteedde gisteravond opnieuw aandacht aan de onopgeloste moordzaak.De 31-jarige Meinema uit Klazienaveen werd op 31 maart 2017 dood gevonden in de kofferbak van zijn auto. De zwarte Mercedes lag half in het water van het Stieltjeskanaal tussen Zandpol en Coevorden. Hij was ernstig mishandeld."Mijn man kwam binnen en zei: 'ze hebben Ralfs auto gevonden.' Zat Ralf in de auto dan? 'Nee', zei hij, 'er zat niemand in de auto.' Ik hoorde later op de radio dat er een man in de kofferbak was gevonden. Ik kon niet geloven dat het om Ralf ging", aldus moeder Ingrid.De ouders van Meinema verhoogden afgelopen zomer de beloning voor de gouden tip die leidt naar het oplossen van de kofferbakmoordzaak. Ze loven 50.000 euro extra uit, bovenop de 15.000 euro die het Openbaar Ministerie in het vooruitzicht stelde.De moeder van Ralf Meinema deed nogmaals een oproep aan getuigen zich te melden. "Wij willen vragen aan diegene die de anonieme brieven geschreven heeft: meld je alsjeblieft. Zeg wat. Noem feiten en een ieder die nog meer weet: meld het bij de politie. Of bij ons. Of waar dan ook. Maar meld het."