Hoogeveense viert 90e verjaardag in de sportschool Lydie Jager (90) traint twee keer in de week anderhalf uur (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange) Mevrouw Jager werd deze week 90. Sinds haar pensioenering gaat ze naar de sportschool (foto: RTV Drenthe/Erwin Kikkers Volgens sportschoolhouder Jelle Holwerda is mevrouw Jager dankzij de fitness snel hersteld van een knie-operatie (foto: RTV Drenthe/Erwin Kikkers) Mevrouw Jager fietst, loopt en oefent op de toestellen (foto: RTV Drenthe: Dylan de Lange)

Ze hebben heel wat oudere leden, maar dat mevrouw Lydie Jager bij de sportschool in Hoogeveen haar 90e verjaardag viert is toch bijzonder. "En ze is een voorbeeld voor alle ouderen, want blijven bewegen is ontzettend belangrijk", zegt een glunderende sportschoolhouder.

Twee keer in de week traint de hoogbejaarde mevrouw Jager bij Elbe Fitness, anderhalf uur op dinsdag en vrijdag. Ze is al 27 jaar lid.



Het geheim

"Negentig worden is geen prestatie, dat komt vanzelf. Maar je krijgt het omdat je bezig blijft", zegt ze. En daarmee heeft ze aanspraak en gezelligheid. "Een mens hoeft niet eenzaam te zijn. Ik vind dat je zelf iets moet zoeken wat je bezig houdt. En als je bezig blijft, dan blijf je ook jong. Dat is het geheim."



Mevrouw Jager werkt haar programma af op de hometrainer, die voor deze gelegenheid is versierd met slingers. "Ik fiets altijd en lopen doe ik ook wel, maar niet zo graag. En ik ben bezig op de toestellen, zodat ook mijn armen lenig blijven."



Knie-operatie

"Juist voor ouderen is het heel belangrijk om te blijven trainen", zegt sportschoolhouder Jelle Holwerda. "Mevrouw Jager toont dat aan. Ze werd een tijdje terug aan haar knie geopereerd en omdat ze in zo'n goede conditie is, was ze weer heel snel op de been."



Bejaarden die letterlijk bij de pakken neerzitten verliezen kracht en uithoudingsvermogen. Holwerda legt het graag uit: "Door te blijven trainen werken ze aan een hogere weerstand, sterkere botten en pezen, een toename in spiermassa, een groter slagvolume van het hart en een grotere longinhoud."



Trotse wethouder

Wethouder Erwin Slomp is er ook met een bloemetje voor de jarige. "Negentig jaar is op zich al een heel respectabele leeftijd, maar daar kom ik niet voor. Ik ben wethouder van sport, maar ga ook over zorg door de WMO. Juist voor ouderen is het belangrijk om te blijven bewegen, het is ook voor de sociale contacten. Je spreekt mensen, je maakt afspraken om samen eens ergens heen te gaan. Als gemeente zijn wij trots op mensen zoals u."