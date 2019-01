Sneeuw en regen: het kan weer glad worden op de wegen

Wie vanmiddag en vanavond de weg op gaat, moet rekening houden met gladheid.

"We krijgen vanmiddag eerst te maken met sneeuwval. Dat gaat over in natte sneeuw en daarna krijgen we motregen en lichte regen in de avond", vertelt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.In combinatie met sneeuwresten en de vorst die nog in de grond zit, kan het een gladde situatie opleveren. Het KNMI waarschuwt met code geel. Die waarschuwing duurt tot 21.00 uur vanavond.Overdag is het kwik nog onder nul, maar vanavond lopen de temperaturen op tot zo'n 1 à 2 graden."Daarmee begint een zachtere, mildere periode. Dan heb ik het over twee dagen. Dit weekend is het overdag een graad of 6. De vorst verdwijnt en op zondag is op de meeste plaatsen de sneeuw ook wel weggesmolten", verwacht Van der Zwaag.Wie denkt dat we voorlopig van het winterse weer verlost zijn, heeft het mis."Na het weekend komen er weer koudere luchtmassa's richting Drenthe. De temperaturen gaan weer omlaag. Dat betekent niet dat we op maandag ineens weer winterweer hebben. Dan is het overdag nog zo'n 4 graden. Maar in de nacht naar dinsdag is er weer kans op lichte vorst, met daarbij ook weer kans op gladheid. De winterse buien komen weer terug", aldus Van der Zwaag.