Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Extra raadsvergadering Midden-Drenthe: wie wijzigde onderzoeksrapport en waarom? Extra raadsvergadering over onderzoek Midden-Drenthe (foto: RTV Drenthe)

Welke politieke consequentie heeft het knutselen aan de tekst van een onderzoeksrapport? Dat moet vanavond blijken in een extra raadsvergadering in het gemeentehuis van Midden-Drenthe in Beilen.

Geschreven door Petra Wijnsema

Adviesbureau BMC deed onderzoek naar de oorzaak van het grote verloop en hoge ziekteverzuim bij de gemeente en kwam tot de conclusie dat er een angstcultuur heerst. Na de officiële presentatie op 15 januari ontstond onrust omdat er twee versies van het rapport in omloop bleken te zijn.



Onder begeleiding van een anonieme brief werden beide rapporten op de redactie van RTV Drenthe bezorgd en bij fractievoorzitter Charles de Haas van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork. In beide versies wordt gesproken over een angstcultuur onder de ambtenaren, een gebrek aan visie en de noodzaak verder te gaan met een nieuwe leiding. Dat laatste gebeurt ook, want het college nam afscheid van gemeentesecretaris Aline Pruntel en heeft inmiddels interim-gemeentesecretaris Guus van den Berg aangesteld.



Cruciale alinea verdwenen

Maar een kritische passage in de conceptversie over de positie van het managementteam is in de definitieve versie geschrapt: "Wij zijn tevens van mening dat onder de gegeven omstandigheden de positie van de andere leden van het MT moet worden heroverwogen. Zij worden dusdanig vereenzelvigd met deze episode in de geschiedenis van de gemeente Midden-Drenthe dat we voortzetting in de huidige rol niet kansrijk achten."



De vraag waar het vanavond onder meer over zal gaan is waarom deze passage is geschrapt en door wie. De politieke partijen willen daar opheldering over. Onderzoeker Marco Kerstens zegt dat beide versies van zijn hand zijn. Hij vindt dat de kern van de boodschap nog steeds overeind staat met de wijziging. "De nieuwe leidinggevende moet bekijken met wie hij of zij verder gaat. In die volgorde", zo luidt zijn verklaring.



Heeft MT druk uitgeoefend op college?

In een tweede anonieme brief wordt beweerd dat het managementteam woensdag een overleg heeft gehad met het college op de dag na de presentatie. Het MT zou hebben gedreigd collectief op te stappen als de passage niet zou worden geschrapt. De onderzoeker zegt dat het definitieve rapport maandagavond voor de presentatie al klaar was.



De gemeente ontkent dat er een overleg is geweest tussen het college en het MT na de presentatie. Volgens de gemeente is door een menselijke fout de conceptversie als definitieve versie verspreid. Pas drie dagen na de presentatie kregen de raadsleden de definitieve versie toegestuurd.



Of er nu wel of geen druk is uitgeoefend op het college, de vraag blijft waarom iemand anoniem informatie verspreidt die ervoor zorgt dat de gemeente er niet goed op staat.



Verantwoordelijkheid genomen

Burgemeester Mieke Damsma is als portefeuillehouder personeel eindverantwoordelijk voor de ambtenaren. Zij zegt dat het college heeft laten zien signalen uit de organisatie serieus te nemen door het onderzoek in te stellen. "Wij zorgen nu dat de organisatie verder kan door het aanstellen van een interim-gemeentesecretaris. We houden ons aan onze politiek bestuurlijke rol. Wij zorgen dat iedereen die aan de slag moet, dat ook gaat doen", zo zei ze na afloop van de presentatie van het rapport.



De raadsvergadering begint vanavond om 19.30 uur. RTV Drenthe doet verslag met een liveblog op de website en updates op televisie.