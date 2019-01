Deel dit artikel:













Landgoed Lemferdinge best beoordeelde trouwlocatie van Nederland Frank Wildeboer en Peter van der Molen van Landgoed Lemferdinge met de award (foto: Landgoed Lemferdinge)

Landgoed Lemferdinge in Paterswolde is door de website Toptrouwlocaties uitgeroepen tot best beoordeelde trouwlocatie van Nederland.







Landgoed Lemferdinge in Paterswolde (foto: Landgoed Lemferdinge)



Het landgoed kreeg een 9,8 als beoordeling van gasten en daarmee is Landgoed Lemferdinge de best beoordeelde trouwlocatie van 800 locaties in Nederland. Bovendien kreeg deze locatie de meeste aanvragen binnen op het landelijk platform van Toptrouwlocaties, door bezoekers uit de drie noordelijke provincies.