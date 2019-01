We verbouwen minder wintergroenten: hoe populair is een oer-Hollands stamppotje nog?

Typische winterkost, zoals stamppot boerenkool of zuurkool lijkt minder populair te worden. In ons land worden steeds minder wintergroenten verbouwd.

Oma's stamppotje van boerenkool met rundersaucijsjes en jus

Ingrediënten voor 4 personen:

* 1 kilo kruimige aardappelen

* 600 gram verse boerenkool gewassen

* 50 gram gezouten roomboter

* 0,2 dl volle melk

* snufje zout

* scheutje natuurazijn

* 250 gram vluggort

* 8 saucijsjes

* 125 gram bakmargarine

* 2 eetlepels Groninger mosterd

* 2,5 cl water



Bereiding:

* Pluk de boerenkool van de steel. Snijd de boerenkool fijn en kook het in een beetje water met zout in ca. 15 minuten gaar.

* Kook in een ander pannetje de gort in 15 minuten gaar.

* Kook in een derde pan de aardappelen in water met zout en de helft van de roomboter in ca. 15-20 minuten gaar.

* Bak ondertussen de saucijsjes in de bakmargarine goudbruin.

* Haal de saucijsjes uit de koekenpan en roer de mosterd door de margarinejus.

* Laat dit 2-3 minuten sudderen, giet dan het water erbij en roer dit goed door elkaar. Laat dit even zachtjes doorkoken. Leg de saucijsjes terug in de koekenpan met jus.

* Giet de boerenkool en aardappelen af en stamp ze goed door elkaar met de rest van de boter, melk en een scheutje azijn.

* Naar smaak zout toevoegen.

* Giet de gort af en meng deze ook door de stamppot.

* Serveren met de gebakken saucijsjes en de jus.

Bron recept: De Brink/Archief RTV Drenthe