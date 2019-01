Dochter wanhopig op zoek naar kettinkje overleden moeder

Wie weet waar het kettinkje is? (foto via Facebook/Hendrika van Dijken)

Hendrika van Dijken uit Assen is ten einde raad. Afgelopen woensdag verloor ze een kettinkje dat ze van haar inmiddels overleden moeder heeft gekregen.

"Ik ben de ketting waarschijnlijk woensdagochtend verloren, ergens op de fietspaden tussen de wijken Marsdijk en Pittelo", vertelt de geëmotioneerde Van Dijken."De ketting heb ik van mijn moeder gekregen toen ik 15 jaar werd. Ik heb hem tot mijn 21ste gedragen en daarna eigenlijk nooit weer. Woensdag besloot ik hem weer om te doen. Ik kwam thuis, nadat ik mijn dochter naar school had gebracht, en weg was het ding."De zilveren ketting zelf heeft geen waarde. Het gaat Van Dijken vooral om de emotionele waarde. "Ik wil hem heel graag terug en ik hoop dat iemand hem vindt. Ik ben radeloos, het is het enige aandenken dat ik aan mijn moeder heb. Ik hoop dat degene die hem vindt, contact met me opneemt."Van Dijken heeft zelf al gezocht naar de ketting, maar tevergeefs. "Ik ben terug gefietst. Maar probeer zo'n kettinkje maar eens in de sneeuw te vinden. En dan gaan er ook nog sneeuwschuivers over de fietspaden."Op de ketting staat een inscriptie met 'Hendrika' erop. Wie hem gevonden heeft, kan contact opnemen met de redactie van RTV Drenthe.