Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hennepkwekerijen in vrachtwagens Meppel leveren Hilversummer werkstraf op Er waren hennepkwekerijen in drie vrachtwagens (foto ter illustratie/Bas Slomp/Twitter)

Een 30-jarige man uit Hilversum is veroordeeld, omdat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor hennepkwekerijen op een wel heel bijzondere plek. Drie vrachtwagens in een loods in Meppel stonden vol met hennepplanten.

De man kreeg een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden opgelegd.



De man zei tijdens de rechtszaak dat hij hier niets mee te maken had. Hij had een kantoor in het bedrijvencomplex aan de Zomerdijk. De politie was getipt over een mogelijke kwekerij in dat pand. Na een warmtemeting en het constateren van een wietlucht stapten de agenten naar binnen.



Luchtverfrissers

Op het kantoor van de man uit Hilversum stonden volgens de agenten opvallend veel luchtverfrissers. "Lekker toch", zei de man tegen de rechter.



De politie vond geen boekhouding of andere bedrijfsmiddelen die je op een kantoor kunt verwachten. In een loods achter het kantoor stonden de vrachtwagens met daarin hennepkwekerijen. De agenten telden 316 planten.



Verzorgingshuis

De Hilversummer verhuurde de loods, zei hij. De agenten vonden een huurcontract met als contractant een 82-jarige man in Noord-Holland, die in een verzorgingshuis woont en lijdt aan Alzheimer. "Deze meneer had hier niets mee te maken. Ik verhuurde het aan een Martin. Hiervan is geen contract", zei de verdachte. Hij had geen gegevens over de persoon Martin.



'Te weinig bewijs'

De advocate van de man uit Hilversum vond dat er te weinig bewijs was om hem te veroordelen. De officier van justitie eiste drie maanden cel. De rechter vond alleen het bezit van hennep bewezen. Voor het veroordelen van het kweken zag ze onvoldoende bewijs.



De officier eiste ook het terugbetalen van ruim 25.600 euro dat met hennepkweken zou zijn verdiend. Over dit laatste doet de rechter over twee weken uitspraak.