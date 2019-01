Deel dit artikel:













Frank Vreugdenhil: Dit is waarom ik nog steeds schaats Frank Vreugdenhil: Dit is waarom ik nog steeds schaats (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

MARATHONSCHAATSEN - "Ik geniet hier met volle teugen. Dit is waarom ik nog steeds schaats. Hier wil ik presteren. Als ik niet meer van deze mooie omgeving en het natuurijs kan genieten, kan ik beter stoppen", aldus Frank Vreugdenhil (34) vanaf de Weissensee in Oostenrijk.

Geschreven door Karin Mulder

De marathonschaatser uit Eldersloo won vorig jaar op het natuurijs van Zweden nog een barre wedstrijd over 150 kilometer met een temperatuur van 22 graden onder nul. Het typeert meteen wat voor schaatser hij is. Hoe zwaarder de wedstrijd, hoe beter.



'Bij het ONK kan ik bij de beteren horen'

Bij de Aart Koopmans Memorial over 80 kilometer, de eerste wedstrijd op de Weissensee, reed hij gisteren met de handrem erop. Hij spaarde z'n krachten voor het Open Nederlands Kampioenschap dat morgen in Oostenrijk wordt verreden. Dit jaar gaat die wedstrijd niet over 100 kilometer maar over 150 kilometer. Een kolfje naar zijn hand. "Mensen zeggen wel eens: Vreugdenhil zien we pas vanaf 200 kilometer. Maar ik denk ook zeker dat ik bij het ONK bij de beteren kan horen", zegt de routinier van AB-vakwerk.



Keuzes maken

Met de komst van z'n zoon en het werk in de plantenkwekerij dat steeds belangrijker wordt, is hij gestopt met langebaanschaatsen en wielerwedstrijden op niveau. "Ik moet soms wel veel balletjes hooghouden. Daarom moet ik af en toe keuzes maken. Het marathonschaatsen vind ik het allerleukste en daar kan ik ook bepalend zijn. En daar haal ik nu m'n voldoening uit.", verklaart Vreugdenhil.



Stoppen?

Het woord 'stoppen' komt dan ook voorlopig niet in zijn woordenboek voor. "M'n lichaam kan alle trainingsarbeid nog goed opbrengen. Daarnaast kan ik nog veel voor het team betekenen. En zolang ik in 'mijn wedstrijden' nog voor de winst kan rijden, zie ik nog geen reden om te stoppen", besluit Vreugdenhil.



De mannen starten morgenvroeg om 8.00 uur op de Weissensee voor de strijd om de Open Nederlands titel. De vrouwen volgen om 12.30 uur.