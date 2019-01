Man (48) uit Tynaarlo al twee dagen spoorloos

De politie heeft nog geen spoor van de 48-jarige man uit Tynaarlo, die sinds woensdag wordt vermist.

"We hebben nog geen spoor van de man en we hebben ook geen idee waar hij kan zijn", meldt een politiewoordvoerder. "We krijgen wel tips binnen van mensen die denken dat ze de man hebben gezien." De politie onderzoekt de tips, maar het heeft tot nu toe nog niet tot nieuwe aanknopingspunten geleid.Behalve een oproep op sociale media, kan de politie geen gerichte zoekactie doen. "We hebben geen idee waar de man naartoe is gegaan. Hij is met de auto vertrokken. Maar waar hij heen ging, is niet bekend", licht de politiewoordvoerder toe.De politie koos er gisteren voor om een foto van de man te verspreiden, samen met het signalement. De naam van de vermiste man is niet bekendgemaakt. Mogelijk is dat op verzoek van de familie.