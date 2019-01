Enexis weigerde in Drenthe al honderd zonneparken

Het aantal afgewezen aanvragen voor zonneparken neemt snel toe. Netbeheerder Enexis zegt al ruim honderd zonneparken niet meer te kunnen aansluiten.

De helft van Drenthe is roodgekleurd op een plattegrond, die Enexis deze week op de site plaatste. De kaart geeft de zogeheten schaarsteniveau’s aan. Het rode gebied breidt zich steeds verder uit.In de gemeenten Hoogeveen, Midden-Drenthe en Borger-Odoorn is inmiddels geen mogelijkheid meer zonneparken aan te sluiten. Dat geldt ook voor twee derde van de gemeenten Coevorden en Emmen en de helft van Westerveld. Alleen in de kop van Drenthe, inclusief Assen en Meppel, is nog (beperkte) capaciteit.Enexis wil vanuit privacy-oogpunt geen informatie geven over de honderd afgewezen zonneparken, zegt woordvoerder Bob Winckels. Daardoor is ook onduidelijk om hoeveel hectare zonnepanelen het gaat.Uitgaand van een gemiddelde omvang van 20 hectare per park en een opbrengst van 0,8 megawatt per hectare, zou dat kunnen gaan om een capaciteit van 1.600 megawatt. Ter vergelijking: de in Drenthe geplande windmolens zouden bij elkaar ongeveer 300 megawatt opleveren.Het huidige hoogspanningsnet moet eerst uitgebreid en opgewaardeerd worden om al die extra megawatts te kunnen afnemen. Dat proces duurt volgens Enexis vijf tot tien jaar. Komende week overleggen de netbeheerders Enexis en Rendo met TenneT over het capaciteitstekort.Enexis adviseert gemeenten om geen vergunningen voor nieuwe zonneparken te verstrekken, zolang er geen duidelijkheid is over de uitbreiding van de capaciteit van het hoogspanningsnet.Op dit moment werkt Enexis op drie plaatsen in de provincie Groningen aan uitbreiding van het hoogspanningsnet. Dat gebeurt Eemshaven-Midden, Weiwerd en Meeden.Alleen voor particulieren die zonnepanelen op hun dak willen plaatsen zegt Enexis nog wel ruimte te hebben in de rode gebieden.