Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Pikeur Rick Ebbinge al vijf jaar oppermachtig in eigen land Pikeur Rick Ebbinge al vijf jaar oppermachtig in eigen land (foto RTV Drenthe)

PAARDENSPORT - Voor het vijfde jaar op rij heeft Rick Ebbinge (34) uit Eext de Nederlandse titel bij de beroepsrijders gewonnen. 91 Keer kwam hij in eigen land als eerste over de streep. Daarnaast pakte hij in het buitenland ook nog eens veertig overwinningen.

Geschreven door Karin Mulder

"Als ik dat dit jaar kan evenaren, ben ik heel tevreden. Maar we zullen ons steeds meer op het buitenland gaan richten omdat daar meer te halen is", zegt Ebbinge.



Goede trainingsfaciliteiten

Het geheim van het succes zit hem in de samenwerking met trainer Jeroen Engwerda uit Biddinghuizen. Op zijn entrainement staan 55 tot 60 paarden die allemaal getraind moeten worden. "We hebben hier goede trainingsfaciliteiten. Dat is zo belangrijk. We hebben een 800 meter baan, maar ook een lange strip van 1200 meter waarop de paarden in zwaar zand kunnen trainen", verklaart Engwerda. "Ik geef veel geld uit aan die banen. Daar ligt een speciale bodem in en dat is heel belangrijk".



Verschillende eigenaren met verschillende belangen

De drafpaarden op stal zijn van verschillende eigenaren. Dat maakt het soms behoorlijk ingewikkeld. "Er zijn hier mensen met zeven paarden. Maar er zijn ook paarden die tien eigenaren hebben", licht Ebbinge toe.



Engwerda maakt de keuze welk paard waar gereden wordt. "We hebben natuurlijk een gemeenschappelijk belang en dat is dat de paarden zoveel mogelijk geld verdienen. Maar soms lopen paarden van mijn stal onderling ook tegen elkaar in een wedstrijd. Dat komt doordat de sport in Nederland relatief klein is en wij een grote stal zijn", zegt de trainger uit Biddinghuizen. "Daarnaast willen alle eigenaren natuurlijk Ebbinge als pikeur. Het is soms heel lastig om al die belangen goed te behartigen", gaat Engwerda verder. "Ook willen ze natuurlijk allemaal zo snel mogelijk rendement zien. Maar soms is het verstandiger om een paard rustig te ontwikkelen."



Acht paarden per dag

Engwerda is verantwoordelijk voor de inhoud van de trainigen. Ebbinge voert ze uit. Soms rijdt hij wel acht paarden per dag. Op een grote iPad wordt de trainingsgeschiedenis van alle paarden op stal bijgehouden.



Elitloppet en Prix d'Amérique

Ondanks alle successen van de afgelopen jaren zijn er nog twee wedstrijden waar Ebbinge ooit zou willen starten. "De Elitloppet in Zweden en de Prix d'Amérique in Frankrijk. Dat zijn dé koersen", zegt Ebbinge. "Ik denk dat Rick het wel zal kunnen, we hebben alleen nog geen paard dat daar geschikt voor is. Maar dat is natuurlijk wel de ambitie die je moet hebben", besluit Engwerda.