Punkband Heftig apetrots op plek in voorprogramma Mooi Wark

Ze bestaan nog maar twee jaar, maar staan op 22 februari wel in het voorprogramma van Mooi Wark en daar zijn ze apetrots op: de Drentse punkband Heftig.

"Toen we het hoorden, sprongen we een gat in de lucht. Het is een beetje via via gekomen. Ik stond zelf in een ander bandje en de drummer daarvan heeft veel contacten. Hij belde me dat er nog een voorprogramma nodig was voor het concert op 22 februari", vertelt gitarist Maikel Diek.Het concert is in Het Podium in Hoogeveen. Diek ziet Mooi Wark als zijn grote voorbeeld. Hij volgt de band al jaren.Diek en de andere leden van de punkband Heftig timmeren nu zo'n twee jaar aan de weg. Benieuwd wat voor muziek ze maken?"Ik kan je beloven dat er nog veel meer aan zit te komen. We zijn bezig met een eigen album", vertelt Diek. In het bovenstaande fragment zingt Heftig over Dalerpeel. En dat is niet voor niets. "Daar is de band ooit begonnen in een kleine garagebox. En onze bassist komt uit Dalerpeel."William Bossong van Mooi Wark vindt het mooi dat Heftig in het voorprogramma staat. "Hartstikke leuk man, we gaan er een verschrikkelijk mooie avond van maken." En Bossong heeft nog wel een tip voor de band: "Heel veel zoepen die avond!" Wie er nog bij wil zijn, moet snel zijn. De kaarten zijn al bijna uitverkocht."We zijn eigenlijk op precies dezelfde manier begonnen als Heftig", blikt Bossong terug op de start van Mooi Wark. "We hadden voorbeelden als Normaal en Status Quo. Maar dan gingen we in ons eigen dialect zingen. We vonden het te gek. Skik was toen ook aan het opkomen. Het was echt iets bijzonders toen en dat wilden wij ook."Het concert op 22 februari in Hoogeveen is voor het goede doel. Mooi Wark wil graag een concertavond organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. Het geld dat op de 22ste wordt opgehaald, wordt gebruikt voor die concertavond. Bossong: "Ik geef zelf les aan jongeren met een verstandelijke beperking. Hoe leuk is het als je zo'n avond kunt organiseren in het enige poppodium van Drenthe?"