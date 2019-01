Deel dit artikel:













Eigen stal voor dressuuramazone Anouk Noordman: ‘Een droom komt uit’ Dressuuramazone Anouk Noordman uit Zuidwolde bij haar hengst Atze (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

PAARDENSPORT - Dressuuramazone Anouk Noordman uit Zuidwolde neemt morgen haar nieuwe stallencomplex officieel in gebruik. Ze heeft dan open huis en er zijn demonstraties. “Het is voor mij een droom die uitkomt.”

Noordman was nog nooit Drents kampioen, maar hoort wel tot het selecte gezelschap van Grand Prix amazones. Die zijn in Drenthe niet dik gezaaid. En al helemaal niet met twee verschillende paarden, die ze helemaal zelf heeft opgeleid en die ook nog eens tot het Gelderse en het tuigpaardtype behoren. “Dat is zeker bijzonder”, lacht ze.



Noordman wist als jong meisje al dat ze graag professioneel in de paardensport bezig wilde zijn. “Mijn ouders vonden dat geen heel goed idee, maar ik ben een doorzetter. Ik heb wel een opleiding paraveterinair gedaan, maar mijn stages deed ik op paardenbedrijven. Zo heb ik een tijd bij Stal Arcadia gewerkt. En ik ben bedrijfsleider op een manege geweest.”



Scores van 70 procent

De dressuuramazone huurde de laatste jaren een aantal stallen in manege Den Esch in Zuidwolde, maar in mei vorig jaar was het zo ver en begon de bouw van haar eigen accommodatie. “Mijn man heeft een kwekerij, maar koopt steeds meer in, in plaats van het zelf te kweken. Vandaar dat er ruimte vrij kwam. Door veel zelf te doen hebben we nu iets moois neergezet.”



Noordman werkte zich met de tuigpaardmerrie Zeronica en met de Gelderse dekhengst Atze op tot het hoogste niveau. Het feit dat ze met dit type paard dit heeft bereikt is bijzonder. “In het begin werd ik best wel vreemd aangekeken, van: wat moet je hier met zo’n paard? Maar dat is nu wel over. Ik heb al scores van 70 procent behaald.”



Eigen aanwas

Zeronica is momenteel met zwangerschapsverlof. De merrie moet over ruim een maand een veulen op de wereld zetten. Atze is de vader. En zo fokt Noordman haar eigen aanwas. “De weg naar de Grand Prix is lang. Met Atze heb ik daar acht jaar over gedaan.”



Het is voor Noordman hard werken. Ze traint elke dag tot wel tien paarden, ze geeft lessen en de weekenden gaat ze naar wedstrijden. Trainen gebeurt ook in de vrieskou als het even kan in de buitenbak. “Misschien komt er ooit nog een dak over”, droomt ze. “Maar dan moeten we eerst een paard voor een flink bedrag verkopen.”



Covergirl

Anouk Noordman werd vorig jaar een landelijke bekendheid toen ze covergirl was op de Boerinnenkalender 2018. “Ik ben dit jaar gevraagd voor een andere kalender, Passion for Farmers. Heel leuk. Maar een carrière als fotomodel hoeft van mij niet hoor, mijn ambities liggen bij de paardensport."