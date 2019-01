Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Spekglad in Drenthe: 'Ga niet de weg op, als het niet hoeft' Het is glad op de weg (foto: Van Oost Media)

De wegen in het Noorden kunnen verraderlijk glad zijn door ijzel. Daarvoor waarschuwen het KNMI, Rijkswaterstaat en de politie.

Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor de provincies Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel. Code oranje betekent volgens het weerinstituut: wees voorbereid. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast.



RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag sluit zich daarbij aan. "Het kan spekglad zijn", zegt hij. "Het is beter om de weg niet op te gaan, als dat niet hoeft." Rijkswaterstaat sluit zich bij dat advies aan. "Mocht je toch nog met de auto weg moeten, houd dan afstand en pas je snelheid aan. Vertrek op tijd, zodat je rustig aan kan doen", vertelt woordvoerder Anne van der Meer.



Files

Door de gladheid is vanmiddag op de A32 bij Havelte een ongeluk gebeurd. Volgens de politie gaat het daar om een eenzijdig ongeluk en raakte niemand gewond.



"Op de Drentse wegen gaat het nog best goed", zegt Rijkswaterstaat. "Maar op de A32, vanuit Steenwijk en via Havelte omhoog naar Heerenveen, zijn tientallen auto's van de weg geraakt."



Op de A32 staan meerdere files. Tussen Steenwijk-Zuid en Heerenveen-Centrum moeten automobilisten rekening houden met vertragingen van ongeveer een half uur. Tussen de afslag Steenwijk-Noord en knooppunt Lankhorst staat een file van achttien kilometer. Verkeer moet daar rekening houden met een vertraging van zo'n twintig minuten.