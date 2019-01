Ondernemen in Drenthe: Onderwijs wordt alleen maar belangrijker in Drenthe

Overheid, onderwijs en bedrijfsleven moeten meer dan ooit samen optrekken. Daarmee moet worden voorkomen dat er straks te weinig goed geschoold personeel overblijft. Veel functies veranderen. Vooral in de technieksector.

En dan is er ook nog het probleem dat jonge hoog opgeleiden vertrekken naar de stad. Daar moet meer aandacht voor komen. Daarover zijn directeur Arjan Bos van TVM Verzekeringen en Mischa Baert van Fokker in Hoogeveen het eens. Beiden zijn te gast in 'Ondernemen in Drenthe' op TV Drenthe. Net als gedeputeerde Henk Brink.Gemeenten als Hoogeveen zullen volgens Arjan Bos hun best moeten doen om de plek interessant te maken voor deze jonge werknemers. "Ik zeg wel eens tegen burgemeester Karel Loohuis, je moet er voor zorgen dat het wel een beetje sexy blijft. Dat mensen dingen kunnen doen. Als je wil dat ze hier blijven, dan moet je wat doen aan de faciliteiten." Een schouwburg en het organiseren van evenementen zijn daar een goed voorbeeld van. Maar de komst van een ijsbaan kan ook meehelpen.TVM kijkt op dit moment naar de eigen toekomst. "We moeten investeren in duurzaamheid. Daarbij kijken we ook naar nieuwbouw en of we in Hoogeveen blijven. Verhuizen naar Zwolle of Groningen kan ook. Qua mentaliteit zijn we zeer tevreden met wat we hier hebben. Maar je moet kijken wat goed is voor TVM."De verzekeraar, vooral actief in de transportsector, verandert snel. "Denk aan drones die goederen vervoeren, vrachtwagens die achter elkaar aan gaan rijden, zelf-rijdende vrachtwagens. Daar moeten we op anticiperen. En aan de andere kant heb je in de verzekeringen een verschuiving van een administratief kantoor naar een technologiebedrijf. Daar zitten we nu midden in."En dat betekent ook een verandering in banen. Er vervallen functies, werknemers verliezen hun baan en aan de andere kant ontstaan ook weer nieuwe banen. "Er zijn weinig mensen te krijgen. We halen veel mensen uit het Noorden tot aan Zwolle. Vroeger was het MBO. Tegenwoordig HBO en WO. We missen een goeie opleiding in de buurt."Fokker-directeur Mischa Baert herkent dit ook. Bij Fokker werken bijna duizend mensen. Daarmee is Fokker een grote werkgever in de provincie Drenthe. Maar ook Fokker heeft op dit moment tientallen vacatures die niet vervult worden. "We zitten al ruim vijftig jaar in Hoogeveen. Met plezier. Maar we hebben wel discussie over wat we moeten doen met onze ontwikkelafdeling. We vragen ons af of we niet in de buurt van een universiteit moeten gaan zitten?" Fokker is in Hoogeveen wel bezig met R&D, omdat ze daar ook producten voor vliegtuigen maken.Volgens VVD gedeputeerde Henk Brink kan de overheid op dit vlak faciliteren. "Wat we zeker doen is dat wij wat kunnen doen aan de bereikbaarheid van Drenthe. Hoe is je logistiek, hoe zijn de verbindingen, hoe het is openbaar vervoer, hoe is de bereikbaarheid van de binnensteden. We kunnen wat doen aan de binnensteden. We kunnen faciliteren."Brink denkt ook dat de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs kan helpen. "We moeten aandacht blijven houden voor onderwijs en arbeidsmarkt. Je moet er voor zorgen dat er een goeie connectie is met de universiteiten en andere opleidingen in de regio. Ik zie een fantastische samenwerking hier tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Het kan altijd beter."Onderwijs wordt steeds belangrijker volgens Mischa Baert van Fokker. "Een leven lang leren is essentieel. We zitten best met een grote arbeidspopulatie die opgegroeid is in een bepaalde tijd en nu met de vraag zit hoe ze de komende twintig jaar kan bijdragen aan het arbeidsproces. Er zijn andere competenties voor nodig. Daar kunnen overheid, onderwijs en arbeid samen optrekken."Ondernemen in Drenthe is te zien op TV Drenthe na het regionale nieuws. Of online: