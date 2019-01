Deel dit artikel:













Assen heeft eigen duurzaam soepcafé Voorbereiding voor de soep van vanavond (foto: RTV Drenthe / Jeroen Willems) Voorbereiding voor de soep van vanavond (foto: RTV Drenthe / Jeroen Willems)

Pompoen-linzensoep en bloemkoolsoep met vrolijke groenten. Dat staat er op het menu van het eerste soepcafé in Assen. Vrijwilligers zijn met het café begonnen om de verspilling van voedsel tegen te gaan.

"Ik vind het echt heel erg om te zien hoeveel voedsel er weggegooid wordt. Het wordt ook allemaal geproduceerd en door supermarkt ingekocht. En dat is zo jammer", zegt kok Marianne Haslinghuis.



Pastinaak en prei

Het café zit in De Groeiplek in Assen-Oost. Acht vrijwilligers zijn vrijdagmiddag druk bezig met de voorbereiding. Vier vrouwen zijn al meer dan een uur groentes aan het snijden. "We hebben pompoen, uien, pastinaak, prei, en nog veel meer."



Het voedsel komt van supermarkten, groenteboeren en andere kleine ondernemers in de buurt. Naast groente hebben ze ook stokbrood gekregen. "Daar maken we zelf kruidenboter bij. We hadden geen idee wat we zouden krijgen, maar met al deze groenten kunnen we heel wat soep maken."



Transition Town Assen

Het idee is ontstaan bij een werkgroep van Transition Town Assen. Dat is een internationale beweging die probeert om via verschillende initiatieven duurzamer te leven. Naast het soepcafé zijn ze in Assen bijvoorbeeld bezig met Tinyhouses, duurzame energie en mobiliteit.



"Als we zelf voedsel over houden kunnen gasten dat gratis meenemen. Verder gaan restanten naar de varkens in Loon. Die vinden dat heerlijk. En de rest van de soep zou ingevroren kunnen worden", aldus Dorien Busstra.



Het soepcafé is elke laatste vrijdag van de maand geopend van 17.00 tot 19.30 uur. In eerste instantie bij De Groeiplek aan de Zevensterstraat in Assen-Oost, maar wellicht later ook in andere wijken in Assen.