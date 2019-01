Deel dit artikel:













Wat is er dit weekend te doen in Drenthe? Je hoeft je dit weekend niet te vervelen (foto: Pixabay)

Schaatsen en andere winterse activiteiten zitten er dit weekend door de dooi waarschijnlijk niet in. Maar niet getreurd, je hoeft je de komende dagen niet te vervelen. Ook dit weekend kun je jezelf bezighouden met verschillende leuke activiteiten in onze provincie. We hebben een lijstje voor je gemaakt.

Asser Bluesdagen

Houd je van bluesmuziek? Dan zit je dit weekend goed in Assen. Het centrum van Assen staat dit hele weekend helemaal in het teken van blues vanwege de 33ste editie van de Bluesroute Assen, dat onderdeel is van Asser Bluedagen. Op 31 locaties zijn verscheidende optredens te zien. Zondag zal het weekend afgesloten worden met After Blues Party.



Ooggetuigenlezing Auschwitz-overlevende Ernst Verduin

Ernst Verduin (1927) vertelt zijn in oorlogsverhaal komende zondag voor de allerlaatste keer. Dit doet hij in Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Meneer Verduin overleefde vier kampen: Vught, Westerbork, Auschwitz en Buchenwald. Hij vertelt al jaren over zijn kampervaringen. “Ik wil anderen laten delen in wat ik beleefd heb en probeer een idee te geven van wat ik gevoeld heb.” De lezing zal om 14:00 uur plaatsvinden. Na de lezing zal meneer Verduin zijn boek ‘Over leven’ signeren.



Wandelen in Aa-gebied

Voetbalclub Asser Boys organiseert voor de derde keer de Winterwandeltocht door het Aa-gebied. Deelname aan de tocht kost 7 euro en kan gestart worden tussen 8.00 en 12.00 uur. Er zijn vijf verschillende afstanden waaruit gekozen kan worden, maar alle routes beginnen en eindigen in de kantine van Asser Boys.



Noordelijke Zwerfsteendag

Liefhebbers van zwerfstenen en zwerfsteenfossielen kunnen zaterdag terecht in Borger. In het Hunebedcentrum vindt namelijk de zevende editie van de Noordelijke Zwerfsteendag plaats. In het centrum kun je mede-liefhebbers ontmoeten en naar lezingen gaan. Bezoekers kunnen ook zelf stenen meenemen om te laten determineren.



Dag van de Drentse Familiegeschiedenis

Ben je nieuwsgierig naar het verleden van je familie? Dan kun je een kijkje nemen bij de ‘Dag van de Drentse Familiegeschiedenis’. Dit is de vijfde keer dat het Drents Archief deze dag organiseert. Je kunt er naar lezingen, workshops, presentaties bijwonen en er zijn rondleidingen. Het thema van dit jaar is ‘Misdaad en Straf’. De activiteiten beginnen vanaf 11.00 uur in het Drents Archief, Brink 4 in Assen en zijn gratis toegankelijk.



Open dag Muziekschool Hidding

Muziekschool Hidding in Klazienaveen houdt zondag zijn jaarlijkse open dag. Geïnteresseerden van alle leeftijden kunnen rondkijken en kennismaken met de school onder het genot van een hapje in een drankje. De open dag is van 10:00 en 16:30 uur.



Nationale Tuinvogeltelling

Dit weekend is de Nationale Tuinvogeltelling. In het Bezoekerscentrum Dwingelderveld zullen gidsen klaarstaan om samen met bezoekers vogels te tellen. Het bezoekerscentrum ontvangt bezoekers vanaf 13:00 tot en met 15:30 uur.



Indoor Supercross Pesse

De zesde editie van de Indoor Supercross in Pesse zal zaterdag plaatsvinden. De paarden in Manege Smit moeten even op stal om plaats te maken voor de motoren. Het programma is niet veel veranderd ten opzichte van vorig jaar. De eerste cross zal om 15:00 starten. De superfinale wordt die avond om 23:00 uur gehouden. Er zullen 220 coureurs deelnemen aan de cross.